Freddy Ortega, integrante de Los Mascabrothers, presentó este domingo -22 de febrero- en la FIL Minería 2026 su primer libro "Sueños de un pseudoactor", donde comparte episodios de su vida a través de un relato que oscila entre la realidad y la ficción. Durante la presentación estuvo acompañado por Arath de la Torre, amigo cercano del comediante.

De la Torre dio unas palabras que introdujeron a las y los presentes a lo que contendrá la obra autobiográfica:

“No viene a quedar bien con nadie, el libro recorre su vida desde la infancia del Puebla, hasta su consolidación como comediante, pero lo hace por una mezcla muy particular: exageración, ficción, tiene un humor que constantemente desarrolla el drama antes de que se vuelva solemne”, describió Arath de la Torre.

Arath de la Torre en la presentación del libro autobriográfico de Freddie Ortega, titulado "Sueños de un pseudoactor". Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL

Ortega contó que la idea de escribir el libro surgió hace varios años, luego de que una persona -cuya identidad no fue revelada- lo animara a contar su historia, aunque pasó un tiempo para que Ortega encontrara el respaldo editorial necesario para concretar el proyecto.

“Al final creo que es una idea, bueno, es una idea que yo traía yo hace mucho, pero no encontraba el incentivo, el empuje de que ´órale hazlo´. Y en cuanto me dieron luz verde, yo lo que hice fue soltarme y escribir y plasmar mi vida ahí desde el humor”, dijo Freddy Ortega a EL UNIVERSAL.

El comediante reconoció que escribir sobre su vida no fue un proceso sencillo y que el libro también representó un ejercicio personal para revisar momentos complejos de su pasado.

“Creo que, aparte de todo, fue un ejercicio para mí de recordar mi vida y de que todo lo bueno y lo malo. Lo hago ver fácil, pero no fue fácil. Fui nómada, me mandaron de aquí para allá, me quitaron mi nombre, dejé la carrera en séptimo semestre etc.”, comentó.

Uno de los pasajes más duros del libro aborda la traición de un familiar cercano, experiencia que Ortega decidió narrar con honestidad en la obra.

“Una de las cosas más fuertes fue un pariente que a su padre yo lo adoré. Y alguien muy cercano a él me traicionó, pero de una manera de lo más vil, de lo más bajo. Y al final, bueno, yo lo tomo lo mejor de quien viene, pero más que me dolió, me sorprendió que la condición humana es capaz de hacer algo así.”

Tras la publicación de "Sueños de un pseudoactor", Freddy Ortega considera que aún queda un pendiente el por cumplir junto a su hermano Germán Ortega: entrar al mundo del cine.

“Creo que lo que nos faltaría es hacer cine y probablemente a mí se me ocurra hacer un guion que sea de ese formato que no requiera nada más que corazón, alma, disciplina y también.” expresó Freddy encuentro con los medios.

