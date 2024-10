Diego Luna y Gael García Bernal encabezaron la premier de “La Máquina”, serie que ambos protagonizan y la cual se estrena este miércoles en Disney+.

“Quisimos irnos más por el camino como si hubiese una orden universal que dictara el destino de los humanos y cómo los seres humanos nos queremos escapar de eso o reconocerlo y no saber si es verdad o no. No queríamos de ninguna manera hacer un señalamiento de lo que pasa en el boxeo ni nada de eso”, expresa Gael. Foto: AP