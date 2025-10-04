Más Información
El talento de Florinda Meza ha quedado por años bajo la sombra de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, pero actores que han trabajado con ella aseguran que detrás de su imagen de “Doña Florinda” se esconde una productora, guionista y directora exigente y generosa.
Francisco Gatorno recordó que en la telenovela “La dueña” (1995) no había margen para improvisar: él tuvo que entrenar dos meses diarios con un caballo para que pareciera ranchero nato, mientras que Angélica Rivera, protagonista, llegó a amarrarse a la montura para no terminar en el suelo. Con disciplina férrea y ojo clínico, Meza hizo que la historia brillara. Para Gatorno, lo más valioso no fueron las escenas, sino las lecciones de rigor que aprendió de ella.
Banda MS celebrará con covers de Espinoza Paz y El Bebeto
Banda MS prepara material “nuevo”… aunque en realidad serán versiones de canciones que ya existen. El grupo sinaloense hablaron de un disco de covers con temas de artistas que admiran desde antes de ser famosos. “Estamos preparando un disco de covers… hay muchas canciones que sentimos muy especiales y dijimos: ¿por qué no grabar una versión en banda como Banda MS?”. Entre la lista destacan dos canciones de Espinoza Paz y una de El Bebeto. El álbum no verá la luz hasta 2026, pero ya se anuncia como fiesta asegurada.
Maya Zapata, Hugo Catalán y Mónica Dionne: jueves de cine y botanita
Maya Zapata, Hugo Catalán y Mónica Dionne tienen su propio “videoclub” casero. Todo nació cuando coincidieron en un rodaje y Octavio Hinojosa les propuso juntarse una vez a la semana para ver películas. La fórmula pegó: cada jueves uno elige el filme y presta su casa para convivir varias horas. Sólo faltan si están de viaje o tienen llamado nocturno. El resto, religiosamente, se cumple. Entre cenas, palomitas y sobremesas, ya no sólo comparten escena: ahora también comparten pantalla, sofá y tertulia. Un cineclub más estable que muchas producciones en cartelera.