“La música mexicana siempre ha sido una expresión de identidad, de lucha, de amor. No puede ser reducida a estereotipos que celebran la destrucción”, expresó la compositora Flor Yvone Quezada al reflexionar sobre el rumbo que ha tomado el género regional mexicano.

Autora de temas como “Belleza de cantina” y “No me conoces aún”, Quezada participó en el lanzamiento del Fondo Cabrito, un programa dirigido a intérpretes y compositoras que busca impulsar proyectos musicales originales.

“La violencia, la misoginia y el alabar a la comunidad del narco no enaltece a la música mexicana. Al contrario, la degrada. Hemos llegado a un punto donde el contenido que consumimos está deteriorando el tejido social del país. Y eso nos tiene que doler”, afirmó la artista, en un llamado a rescatar la esencia del género.

El Fondo Cabrito contempla una inversión de 300 mil pesos para cubrir gastos de edición, mezcla, masterización y promoción de una obra musical. La convocatoria, abierta del 29 de abril al 31 de julio, está dirigida a mujeres mayores de edad que residan en México. Los resultados se darán a conocer el 11 de septiembre.

Quezada también habló sobre su experiencia personal dentro de una industria dominada por hombres: “El género regional mexicano es 98 masculino. Eso no lo digo yo, lo dicen los números. Yo he sido de las pocas que han podido colarse en esta fortaleza de testosterona. Y no ha sido fácil. No se trata solo de tener talento, sino de resistir. De abrirse paso”.

Para ella, iniciativas como el fondo representan más que un apoyo económico. “Es una señal. Una señal de que estamos siendo vistas, que nuestras historias importan, que nuestra música tiene un lugar”.

La compositora cerró su participación con una reflexión sobre el poder transformador del arte:

“La música no es solo entretenimiento. Es poder. Poder para sanar, para unir, para cambiar. Y si no abrimos espacio a voces distintas, si no escuchamos lo que las mujeres tienen que decir desde sus propias realidades, entonces estamos dejando incompleta la historia de nuestra cultura”.

César Romero, director comercial global de Tequila Centinela, explicó que el Fondo Cabrito forma parte de un esfuerzo por fomentar nuevas narrativas en la música regional y promover la participación de mujeres creadoras.

“Existe una asociación natural entre el tequila y la música regional con grupos culturales y mexicanos que hoy nos motiva a reflexionar. Tequila Cabrito busca ser una plataforma importante para que intérpretes y compositores encuentren la guía de creación y promoción más apta para darse a conocer en todo el mundo”.

