Para el conductor Carlos Guerrero Warrior, un reality como Survivor México ha demostrado que el género y la fuerza no es un factor determinante para ganar, sino la inteligencia y la resiliencia.

“Esa es la magia de Survivor, no son los Juegos Olímpicos, no es un formato 100% deportivo, no va a ganar el que más logros tuvo a lo largo de la temporada, sino aquel que supo hacer mejor sus estrategias y alianzas, que supo caminar en conjunto”, comentó.

En la temporada seis de Survivor México: Héroes y villanos, que esta noche llega a su final por Azteca Uno; la equidad estuvo desde la elección de los participantes: 10 hombres y 10 mujeres, quienes se enfrentaron en igualdad de condiciones a cada uno de los retos.

“La participación de las mujeres me ha gustado mucho, todas tienen mi admiración y respeto. Esmeralda Zamora es una digna representante de su género, es la única que queda y ha sido un verdugo imparable la última semana, despachando a muchos sobrevivientes favoritos y poderosos”.

Han sido 18 semanas de emociones y desafíos, donde los competidores han sido llevados al límite porque a diferencia de otros temporadas, en la semana final se ha tenido un eliminado por día, algo que los participantes no esperaban.

“Es un formato muy severo, muy distinto al resto de los realities, donde casi nunca pasa lo que la gente espera”, explicó Warrior.

Los nombres de los dos finalistas que van a contender en unas horas por los dos millones de pesos se encuentran entre los de Esmeralda Zamora, Sergio Torres y Kenta Sakurai, dependiendo del ganador del duelo de extinción.

“Estamos hablando de casi 130 días, es demasiado. A veces es por pura inercia y orgullo, de decirse a sí mismos: ‘todavía puedo’, y eso es lo que los mantiene de pie”.