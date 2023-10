Fiesta musical para Ricardo Salinas Pliego: Banda El Recodo, Natalia Jiménez y Mario Bautista lo celebran

Una gran fiesta fue la que se vivió la noche de ayer en la Arena Ciudad de México, con la presencia de Banda El Recodo, Natalia Jiménez, Mario Bautista y el elenco de MySt, quienes amenizaron el cumpleaños 68 de Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas.

El también presidente de TV Azteca tuvo una celebración en forma, en la cual tuvo detalles con sus invitados, alrededor de 19 mil, como mochilas, playeras, gorras y pulseras con luces, con la leyenda “Tío Richie”, como lo conocen sus seguidores de X, quienes le cantaron en varias ocasiones "Las Mañanitas".

Quien abrió la fiesta fue Mario Bautista, quien acompañado de un grupo de seis bailarines cantó "Ven a bailar".

“Qué rico estar con ustedes celebrando al tío Richie”, dijo el cantante antes de interpretar "Cinco".

Después de preguntar que quién venía a “perrear”, el intérprete dio paso a uno de sus éxitos "No digas nada" y después brindó con el público a quien complació con "Tequila". Después de un discurso sobre amor propio y el dejar ir a las relaciones tóxicas siguió con el tema "Mejor así".

“Esta se la quiero dedicar al tío Richie. Estuvimos platicando hace unos días y me dijo, ‘esta canción me encanta, porque es de yo puedo’”, dijo Bautista antes de cantar "Las Mañanitas" seguidas de "Cabrón yo puedo".

Salinas Pliego disfrutaba del show desde un palco a la izquierda del escenario, donde estaba con amigos celebrando y cuando le pidieron que saludara se levanto y a dos manos dijo hola a los presentes.

En este punto ya estaba un mariachi en el escenario el cual esperaba a Natalia Jiménez, quien luciendo un elegante vestido en blanco y azul marino comenzó a interpretar temas como "Costumbres", "Me muero", "El sol no regresa", "Algo más", por mencionar algunos.

“Esta canción la escribí en una etapa bien difícil en mi vida, donde no creía en mí, pero a base de repetirlo me lo creí, luchen por encontrarse a sí mismos y luchen por lo que quieren, porque la vida es muy corta, no se permitan vivir en la mediocridad”, dijo la cantante española antes de cantar "Creo en mí", para cerrar su participación.

Después que el empresario partiera un enorme pastel y pagara sus velitas, los conductores Mauricio Barcelata, Antonio Rosique y Andy Sola, explicaron que en el cumpleaños 60 de Salinas Pliego su esposa María Laura Medina ideó una show que incluyera todas las canciones favoritas del empresarios, pero fue tal el éxito que se convirtió en un concepto y hoy tiene varias versiones y se trataba de MySt, quien esa noche estrenaría nuevo espectáculo.

“Lo que van a ver hoy señores y señoras es MySt Folk y esto es para ti tío Richie”, gritó el productor Felipe Fernández del Paso, antes de dar la bienvenida a los más de 30 artistas en escena.

Temas como La frontera, Amor a la mexicana, Bombón asesino, Desvelado, Dos mujeres un camino, Vete ya, Bidi bam bam, Loca, Una mushasha shula, A la antigüita, El aventurero, Un hombre normal, Rata dos patas, Palabras tristes, Adoro, Amor prohibido, 17 años, Ella baila sola, Los besos que te di, entre otros, fueron interpretados a lo largo de casi tres horas de show, el cual puso a bailar a todos los presentes sin parar.

Faltando 20 minutos para la media noche llegó al escenario “La madre de todas las bandas” la Banda El Recodo, quienes al estilo sinaloense le cantaron las mañanitas al festejado y previamente le habían entregado al festejado su regalo, una tambora personalizada.

El sinaloense, No me sé rajar, Quiero que sepas, Mi gusto es, Camarón pelado, Que te ruegue quien te quiera, Te olvidaré, Cada vez te extraño más, El muchacho alegre, por mencionar algunas fueron cantadas y bailadas por la gente.

“Esta noche ha sido espectacular con todos los artistas que han estado, pero sobre todo con una gran ambiente para festejar al tío Richie”, dijo Ricky Yucupicio, voz de Banda El Recodo.

Mientras Geovanni Mondragón, la otra voz de la agrupación, aseguró que esa noche se haría un recorrido musical por la historia de El Recodo, y continuaron con Cómo pudiste, Te presumo, Y llegaste tú, Gracias por tu amor, Vámonos de fiesta, entre otras canciones, que hicieron que la fiesta se prolongara hasta la madrugada.

