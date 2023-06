Ferka rompe en llanto al ser confrontada por Adela Micha sobre su estancia en "La casa de los famosos": "Soy un ser humano"

Después de convertirse en la tercera eliminada de "La casa de los famosos", María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka ha decidido no guardarse y contar hasta el más íntimo detalle de su paso por el reality de Televisa.

Durante el programa de YouTube, "Se te estuvo di y di", la actriz habló sobre algunas de las polémicas que surgieron durante su estancia en la casa, su salida y el hate que recibió por parte del público; sin embargo lo que sorprendió a los espectadores fue que, durante la trasmisión, Adela Micha se tomó unos minutos para confrontarla sobre las actitudes que demostró en el reality y le informó que gran parte de los seguidores de "La saga", canal al que pertenece al emisión, la quieren fuera del proyecto.

La actriz, al borde del llanto, reconoció que siempre se ha mostrado tal cual es; sin embargo sus circunstancias cambiaron completamente dentro del programa, sobre todo porque vivió una campaña de desprestigio a manos de Sergio Mayer lo que ocasionó la ola de odio que ha estado viviendo: "Yo no tengo el control de cómo este tipo de realitys deciden editarte. Fui presa de mis propias actitudes porque entré con otra idea, quería conocer a mucha gente y a mi no me dieron chance y me han juzgado por tres semanas de show y ese show no me define", dijo.





Quiroz también se dijo conforme con el papel que el público le ha dado de villana, pero, aclaró que lo único que hizo fue defenderse de los ataques emocionales y psicológicos a los que se vio expuesta: "Más allá de ser actriz y conductora, soy un ser humano que viene saliendo de una guerra psicológica constante, sabía que tenía un objetivo claro, pero cuando trasgreden al ser humano ya no está padre, y hoy, con todo lo que me estoy topando estoy muy contenta de estar afuera", agregó.

Ferka reconoció que cometió errores, como el no haber defendido a sus compañeras del programa cuando Poncho de Nigris habló mal de ellas, sobre todo de Deborah, a quien pidió una "disculpita": "Me apendejé".









Ferka revela alianzas y negociaciones fuera de "La casa de los famosos"

En sus declaraciones, la conductora aseguró que su más grande error fue haber entrado sin una estrategia previa, pues varios de sus excompañeros, antes de iniciar el encierro, se vieron para armar algunas estrategias que garantizaran su permanencia en el juego.

Incluso, detalló que antes de que se hicieron negociaciones para repartir los cuatro millones de pesos que hay como premio, esto con el afán de no quedarse con las manos vacías en caso de su salida y hasta reveló los nombres de los supuestos involucrados: "Hay negociaciones que repartieron el pastel, antes de entrar. Ya lo olía y sabía, pero una persona muy confiable me contó todo. Ciertos seres se aliaron y se juraron lealtad: Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Sofía (Rivera Torres), Marie Claire y Paul Stanley; ellos se juraron lealtad y protección eterna", expresó

De acuerdo con las declaraciones de Ferka esta especie de acuerdo llevaba por nombre "La regla de Oro" y además de los participantes también se encontraba José Manuel Figueroa, prometido de Marie Claire y quien habría viajado hasta Monterrey para formar lazos con De Nigris: "Un pajarito me dijo que garró avión y todo y se nos fue a Monterrey a cerrar tratos con este señor. (De Nigris) le dijo: 'sí, yo voy a cuidar a tu dama', ¿y qué quién fue la primera en salir? ¡qué cabrón!".

Quiroz también señaló actitudes de machismo por parte de algunos de sus excompañeros y arremetió en contra de Mayer, quien asegura no hace más que demeritar las carreras de otros, entre ellas la suya: "Señor no demerite mi trabajo. Una cosa es que le caiga mal, pero respete. Hoy me pudo ir a dormir tranquila porque jamás le falté al respeto al señor, no juego así, yo juego limpio. Por algo estamos ahí, le guste o no... a mi me llamaron, yo no hice casting ¿cómo ve señor?", finalizó.





