Feid regresa con ritual musical a la Ciudad de México

La primera vez que el colombiano Feid se presentaba en México, su nombre comenzaba a crecer en la industria gracias a Ferxxo 100 y algunos fans lo reconocieron antes, con su álbum "Inter shibuya-la mafia", pero ni él se imaginaba lo que ocurriría cuando aterrizó en la capital.

Mientras se hospedaba en un hotel de Reforma más de 5 mil personas fueron a verlo, con la esperanza de que saliera en un acto de sus fans que marcaría la carrera del cantante en México para siempre.

Aquel momento ofreció dos shows en el Auditorio Nacional, pero ahora regresa como ídolo con sus más recientes producciones y un show ambicioso que cuenta con imágenes 3D, rayos láser, músicos y un Dj en vivo, fuegos artificiales cada canción, pulseras para el público que se iluminan al ritmo de la música, y un monster truck en medio del escenario.

Pero lo más importante cuenta con un repertorio de más de 35 canciones y 2 horas de duración, de temas que se han vuelto emblema de distintas etapas del nacido en Medellín.

"Chorrito pa las ánimas", "Prohibidox", y "Aguante", son los primeros temas con el que el cantante abrió la noche, todos lanzados en su más reciente etapa con su álbum "Feliz cumpleaños Ferxxo", y "Sixdo" ambas producciones del año 2022.

Pero el cantante también se tomó tiempo para repasar los inicios de su carrera con temas que con el éxito de su más reciente etapa recobraron un segundo aire para los nuevos seguidores, cómo "Chimbita", "Amor de mi vida", o "Purrito pa", después de los cuales dedicó unas palabras a su público.

"México hoy vamos a olvidarnos de todos los problemas, vamos a reír, a disfrutar, a llorar, a cantar, a gritar, a sacar toda esta energía, toda esta gente jamás en la vida va volver a estar reunida en un solo lugar por eso la energía de hoy es especial así que vamos a disfrutarla, y recuerden el Ferxxo no se le dedica a cualquiera", dijo Feid ante la emoción de 22 mil fans que se dieron cita en el Palacio de los Deportes.

Además de la fastuosa producción del show, los fans también hicieron su tarea, miles vestidos de color verde, como suele hacerlo Feid, y como la estética de sus discos lo indica. Otros hasta se caracterizaron, con shorts, y calcetas altas, y playeras holgadas, además del característico bigote.

Fans arman marea verde en el concierto de Feid. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

No hubo canción que no se coreara, que no emocionara al público, que no se supieran de principio a fin, y Feid solo se detuvo para enviar palabras dos veces, y una más para cambiar de una playera negra ajustada a un estilo más cómodo con una playera clara.

Dentro de la euforia y vertiginosidad del show Ferxxo se puso romántico y dedicó un par de canciones acústicas a sus fans "Ferxxo 81", y un fragmento de "Si te la encuentras por ahí" para después seguir con el perreo con "69" y "Mojando asientos".

"Hey mor, quien trajo a alguien especial el día de hoy, dale un abrazo y un beso y disfruta de estos temas con ella, o él, muchas gracias por venir México, por todos los que han apoyado cmi música sea cual sea el momento en el que descubrieron al Ferxxo", agregó Feid antes de la etapa final del concierto que se inauguró con "Le pido a dios".

Lee también: Karol G, evoca a Selena Quintanilla con cumbia texana en su nuevo disco "Mañana será bonito"

Cuando sonó "Si tu supieras", Ferxxo y su Dj se detuvieron para dejar que el público entonara la canción en un momento a capella para las 22 mil voces que cimbraron el llamado "domo de cobre".

Así llegaron los últimos 5 temas de la noche "Yandel 150" con 617 millones de streams en Spotify, "Hey mor" la canción más reproducida del cantante en la plataforma, con 708 millones, hasta "Feliz cumpleaños Ferxxo", donde Feid se tomó el tiempo para dar regalos a los fans que vio cantando y brincando durante todo el show, y puso las mañanitas para todos los que celebraron su cumpleaños con su concierto.

Así el recinto en encendió sus luces, y se vació para dejar a Feid continuar su gira en Miami, pero no en un adiós sino un hasta luego pues el cantante regresará a la capital el próximo 25 de noviembre como parte del festival Flow Fest.