Fans de "Barbie" pintan de rosa Parque Toreo en espera de Margot Robbie

Este jueves todo es color de rosa, al menos así se vive al interior de Parque Toreo, el lugar elegido para la alfombra rosa del estreno de "Barbie", la primera película de acción real sobre la mítica muñeca.

Entre cientos de muñecas Barbies, sombreros vaqueros y lentejuela, los fans ya esperan por la llegada de los protagonistas del filme, Ryan Gosling y Margot Robbie, quienes a las 19:00 horas desfilarán como parte de su visita a México para la promoción de la película.

Una de ellas es Paola, quien se dice orgullosa de estar representando a las personas con discapacidad motriz, especialmente las mujeres. Además, señala el valor que tiene Barbie en su vida quien, incluso ya tiene una versión de muñeca como Paola, que usa silla de ruedas: "Desde chiquita amo Barbie, desde que tengo tres años me regalaron mi primera Barbie y desde ahí amé la muñeca.





Toda esa filosofía que transmite de que uno puede ser lo que pueda ser es algo que me encanta, me motiva, me llena", dice a EL UNIVERSAL.

"Sabemos todo lo que es Barbie, que aunque tengamos un panorama difícil o complicado lo importante que uno esté y haga las cosas", finalizó.





Paola Escoto, Mrs.playa México 2022. Foto: Araceli García / EL UNIVERSAL





