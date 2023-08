Famosos dominarán su ego en el “Hotel VIP” conducido por Roberto Palazuelos

Ser una celebridad implica constantemente recibir un trato VIP, por ejemplo, al tomar vacaciones, hospedarse en suites de lujo. Esta experiencia la vivieron 16 famosos que hicieron check-in en el reality Hotel VIP, la única diferencia es que, para disfrutar de piscina, barra de tragos, gastronomía gourmet y entretenimiento, se lo tuvieron que ganar con trabajo duro.

El conductor del show y empresario hotelero, Roberto Palazuelos, sabe de estos lujos pero, sorprendido, descubrió que sus compañeros del gremio poco sabían de cómo se proveen estos servicios.

“Cuando los participantes empezaron a hacer sus actividades de hoteleros fue un desastre, no sabían hacer absolutamente nada, me sorprendí de cómo ni siquiera sabían tender una cama, ni acomodar una toalla, ni presentar una mesa, ¡nada!”, señala Roberto Palazuelos en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Hemos tenido que trabajar desde muy abajo con todos y a todos los hemos llevado a un nivel; los que no han tenido ese nivel han sido eliminados, pero los que quedaron al final podrían trabajar ya en un hotel después del curso intensivo de hotelería que recibieron durante nueve semanas”, añade.

Martha Figueroa, Jorge Van Rankin, Gomita, Manola Diez, Pee Wee, Mariana Ávila y Vielka Valenzuela son algunos participantes del show que ya fue grabado en su totalidad pero inicia transmisiones mañana a las 20:00 horas por Canal 5.

Contrario a su antecesor, La casa de los famosos, en este reality el público no votó para que las celebridades se quedaran, sino que fueron evaluadas de acuerdo a las competencias y funciones que realizaron mediante pruebas físicas. Por ejemplo, los perdedores se convirtieron en conserjes las 24 horas del día, cumpliendo los caprichos de sus colegas.

Esto podrá verse en las próximas semanas, cuando descubramos quiénes son los famosos eliminados semanales, así como el día a día que vivieron cada uno en el encierro monitoreados todo el tiempo.

Aunque es un show grabado, se transmitirán segmentos en vivo con lo más destacado de los participantes durante cada episodio. Foto: Gabriel Pano y Armando Pereda / EL UNIVERSAL

Se ponen a prueba

Mariana Ávila comparte que se tuvo que acoplar a lo que había en el hotel, pero eso sí, se considera exigente a la hora de ser huésped:

“Mis compañeros sufrieron un poquito, sobre todo como me gusta que me sirvan la comida por ser vegetariana”.

A su vez, para Martha Figueroa este reality implicó salir de la zona de confort al realizar actividades domésticas a las que no estaba acostumbrada, sin embargo, explica que llegó con la actitud para hacer lo que se les pedía.

“Mi estrategia fue no andar de quejona, de chillona, ni de ‘todo está difícil’, decía: ‘bueno, pues va, me contrataron para esto, tengo un hijo chef así que sí sé cocinar’. Le sufrí, pero bien, no me quiero dedicar a limpiar baños, pero cuando me tocó hacerlo lo hice con gusto y para salvar el pellejo, si no lo hacías, te eliminaban”, comentó la periodista”.

Colate, Fer Sagreeb, Ligia Uriarte, Roberto El Coreano Tello, Tefi Valenzuela, El Chevo, Silverio Rocho, Natalia Subtil y Christian Estrada completan la lista de los famosos dentro de la competencia, mientras que en la conducción Karina Banda acompañará a Roberto Palazuelos.