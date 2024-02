Famosos dan el último adiós a Helena Rojo con emotivos mensajes

La inesperada muerte de Helena Rojo no solo conmocionó al mundo del espectáculo, también dejó un enorme vacío dentro de la televisión mexicana.

La primera actriz falleció a la edad de 79 años, después de librar una fuerte pelea contra el cáncer de hígado que le fue detectado en 2023, pero su legado permanecerá por siempre en la memoria de su público.

La noticia fue dada a conocer la noche de este sábado 3 de febrero a través de las redes de Televisa espectáculos y minutos más tarde, confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI): "(La) ANDI comunica el fallecimiento de la socia intérprete Helena Rojo. Actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en telenovelas como "El privilegio de amar" y "Abrázame muy fuerte", escribieron.

Famosos, amigos y fans de la primera actriz también han lamentado su partido a través de emotivos mensajes en las plataformas sociales y en los que no solo expresaron sus condolencias a la familia, también honraron su carrera.

Una de las primeras en reaccionar a esta lamentable noticia fue María Sorté, con quien Rojo compartió créditos en más de una ocasión: "Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro y hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Descansa en paz mi querida Helena", publicó en su perfil de X.





Lucero, por su parte, se dijo muy honrada de haber podido trabajar a su lado y no solo aprender de su talento como actriz; sino de haber conocido a una mujer excepcional: "La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz Helena Rojo adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes".





Lucía Méndez, quien compartió escena con Helena en la cinta "Mas negro que la noche", también se unió a la lista de celebridades que le dedicaron algunas palabras: "Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Helena Rojo. Su talento y contribuciones en la actuación han dejado una huella imborrable en la industria. Que sus logros y recuerdos sirvan como consuelo en estos momentos difíciles. Descanse en paz", expresó.





Otra gran actriz que la despidió fue Ana Martin, mediante un conmovedor texto en el que no sólo habló de lo mucho que va extrañarla, sino que le agradeció por su amistad y le prometió que, algún día volverían a encontrarse.

"Amiga bellísima, tantos años de trayectoria inigualable, gran actriz. Momentos maravillosos que viví contigo, algún día estaremos juntas. Te vamos a extrañar tu público y todos nosotros. Mi más sentido pésame para toda tu familia que sabemos todos tus amigos que fue lo más importante en tu vida, mucha fuerza para toda la familia. Vuela alto Helena Rojo como siempre volaste y como siempre te dijimos nuestra amada y bella Helena Rojo", escribió en su cuenta de Instagram.









Sofía Castro, Gabriela de la Garza, Sylvia Pasquel, Rosy Ocampo, Raquel Garza, Chantal Andere, Mariano Osorio y Joaquín López-Dóriga fueron otros famosos que también la despidieron.

