Famosos aprovechan efervescencia laboral

“Estoy en un momento precioso en que me tardé años en sembrar pero ya está la cosecha dando frutos”, dice Mónica Huarte.

No lo dice gratuitamente; en los últimos tres años ha trabajado más que en las dos décadas anteriores: apareció en seis producciones en 2021, en cuatro en 2022 y otras cuatro en 2023; su 2024 no será muy diferente, pues ya la esperan tres estrenos.

Su demanda de trabajo se incrementó a la par que aumentó el número de producciones en el país; tan sólo en la Ciudad de México, las grabaciones se elevaron de unas mil en 2021 a mil 300 en 2022, de acuerdo con los datos de la Comisión de Filmaciones local.

Para 2023 hubo una disminución a alrededor de 910 producciones, por la huelga de actores en EU, que redujo la participación de actores hollywoodenses pero mantuvo la de los actores nacionales.

Plataformas streaming como Disney+, Star+, HBO Max y Paramount+, además de Netflix, se han concentrado en las producciones originales locales, lo que da ventajas a los actores y actrices de mayor edad y experiencia, considera Huarte, porque ya no sólo se busca al joven galán o a la chica bellísima y en sus veintes.

“Creo que para todos hay, es encontrar tu lugar, pero también hay un momento en donde tú también puedes ser generador de nuevas historias que cuenten lo que tú estás viviendo”.

Memo Villegas es otro de los actores que está superando sus propias expectativas con la cantidad de trabajos que ha hecho en últimas fechas: siete películas y dos series en 2023, así que es difícil no toparse con él en la pantalla.

A raíz de su personaje del teniente Harina, el cual nació en un sketch del canal de Youtube Backdoor y posteriormente se convirtió en una serie de Prime Video, hoy es uno de los más solicitados en México.

“Harina me ha abierto muchísimas puertas en cine y televisión, para mí fue un gran protagónico que me dio la oportunidad de hacer otros personajes, pero sobre todo me dio mucho gusto que se pudo traducir en mi trabajo no sólo haciendo comedia, sino que me convirtió en un actor en el cual se puede confiar en escena, mucha gente estuvo interesada en trabajar conmigo por algo que vio en ese personaje, eso me impactó y me impresionó”, dijo Villegas, quien ha participado en series como Cómo sobrevivir soltero y películas como El último vagón.

La consecuencias

Pero Emiliano Zurita, quien recién acaba de estrenar la serie Zorro y también es uno de los rostros recurrentes de series y películas, comenta que al abrirse elmercado ahora se les exige a los actores mejor preparación, porque literalmente entran en una competencia cada que se hace un casting.

“Eso es lo bonito, ahora actores y actrices que a lo mejor no tenían esa oportunidad, porque era un núcleo muy cerrado, tienen una gran variedad de oportunidades y más competencia, pero así se hacen las mejores cosas. Hoy en día ya estamos compitiendo a nivel internacional”, destaca.

“Quieras o no, cuando tú prendes Amazon, Netflix, lo que sea, estás al lado de las series más vistas del mundo y entonces como mexicano es muy interesante que ya estemos viendo proyectos como Zorro, que es de primerísimo nivel, así que si tenemos que competir contra todos lo vamos a hacer de la mejor manera y, como actor, tener esas oportunidades es espectacular”, añade.

Miedo por la saturación del mercado

Lo cierto es que se está viviendo una buena época en México para producir contenido, pero hay un temor que es muy posible que se cumpla según la perspectiva de Luis Gerardo Méndez:

“Es una época de oro que se está acabando, después de la huelga que hubo en Estados Unidos con el SAG, es una realidad que muchas plataformas están dejando de producir mucho contenido, hay algunas que están cerrando. Creo que la producción de contenido alcanzó un pico importante hace unos años, pero ahora creo que toda la industria se ha comenzado a cuestionar cuánto más y el público también”, reflexiona.

“Se viene un momento, no diría que de sequía, pero sí de menos bonanza y de despilfarrar; ahora el contenido se va a cuidar mucho más, de decir: ‘se van a hacer la mitad de series con la mitad de dinero’, de pensar mucho mejor los contenidos, porque hay tanto que ver qué, que hay quever que más quiere más el espectador”.