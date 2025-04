A sólo días de que se cumpla un mes del sensible fallecimiento de Miguel Hernández y Berenice Giles, fotoperiodistas que cubrían el Axe Ceremonia, la familia del joven estudiante compartió una carta que Miguel había escrito un mes antes de su deceso, en la que se dirigía a sus seres queridos, por si un día le llegaba a pasar algo.

Este cinco de mayo se cumplirá un mes de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en el festival, cuando una estructura cayó encima de Berenice y Miguel, quienes trabajaban para Mr. Indie, un medio independiente, especializado en música.

Tras la partida de los fotógrafos, la familia de Miguel comenzó a usar sus redes para difundir el trabajo del joven.

Y, hace unas horas, compartieron un post de una carta que el estudiante habría escrito el 2 de marzo, un mes antes de los hechos en el Ceremonia, en la que se despedía de su familia y personas más cercanas, por si un día llegaba a perder la vida.

De acuerdo con la descripción que acompañó la carta, Miguel sintió la necesidad de escribir la carta, debido a un percance que él y su hermana Diana habían tenido, mientras asistían a un concierto.

Sin dar a conocer qué sucedió, en la publicación explican que el percance los llevó a dirigirse a urgencias, lo que dejó al joven reflexivo.

Esto escribió:

"Si me muero o algo que me lleven al pueblo, entero o en cenizas, no quiero estar conectado a algo raro, sólo lleven a un padre para que me unja, cuiden a los perritos bien hasta que ya no estén; a mis papás, perdón por faltarles al respeto, saben cuánto los amo, sin ustedes yo no hubiera sido feliz todo el tiempo que viví, gracias por todas las oportunidades y los sacrificios que hicieron para que pudiera hacer lo que me gusta y ser feliz".

También dedicó una palabras a su hermana con quien sostenía una entrañable relaciones, desde que eran muy pequeños.

"A mi hermana, gracias por todo y perdón por no ser lo mejor para ti, sabes cuánto te amo, eres mi héroe, gracias por seguirme en todo, sólo contigo lo volvería a hacer".

Se dirigió, además, a otras personas de su núcleo consanguíneo:

"Si ofendí y lastimé a otras personas que amo; tíos, primos, sobrinos o quien sea, les pido perdón pero, a veces, cargaba con tanto dolor en mi ser que me impedía ver alrededor. Sean felices y no se queden porque ahí no estoy, fui enormemente feliz, respeten mi decisión".

