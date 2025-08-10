La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico se pintó de tragedia este fin de semana con el asesinato de Kevin Mares, un joven de tan solo 25 años que viajó desde Nueva York para cumplir uno de sus más grandes sueños: asistir a uno de los conciertos del cantante en la isla.

Kevin llegó acompañado de su novia y un grupo de amigos para vivir el que sería el día más feliz de su vida; sin embargo, la mañana del sábado perdió la vida durante una fiesta en la piscina en La Perla, San Juan.

De acuerdo con reportes de la prensa local, las investigaciones apuntan a que Mares fue víctima de fuego cruzado cuando dos personas discutieron y una de ellas comenzó a disparar.

En medio del duelo, la familia del joven abrió una campaña en la página GoFundMe con el único objetivo de recaudar fondos para poder trasladar su cuerpo de regreso a casa, en Nueva York.

"Su bondad incondicional, su espíritu aventurero y su inquebrantable compromiso lo convirtieron en un pilar de fortaleza para sus seres queridos. Kevin tenía un futuro brillante por delante y su repentino fallecimiento ha dejado un vacío insuperable en nuestras vidas", escribieron.

Entre los planes que el chico ya no podrá cumplir no sólo estaba terminar su carrera como veterinario, también comprometerse con su novia de seis años y seguir ayudando a sus seres queridos, quienes se dijeron devastados

La familia del joven pide ayuda para recaudar 50 mil dólares. Foto: Captura de pantalla.

Sobre el objetivo de 50 mil dólares (poco más de 900 mil pesos) explicaron que, además de cubrir el traslado, también servirá para realizar el funeral y un servicio conmemotativo.

"Su apoyo nos ayudará a honrar la memoria de Kevin y a darle la despedida que merece. Cualquier contribución marcará una diferencia significativa mientras superamos esta pérdida inimaginable”, finalizaron.

De acuerdo con información del portal estadounidense, TMZ, horas antes de la tragedia, Kevin había enviado videos a su madre desde la fiesta en la piscina, mostrando el ambiente y la vista desde su hotel. Esas fueron las últimas imágenes que la familia recibió del joven.

Hasta el momento, el intérprete de "Ojitos lindos" no ha hecho ningún comentario al respecto, sin embargo, el portal aseguró que la madre de Mares espera que pueda homenajearlo en una de sus presentaciones.

