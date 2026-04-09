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, esposa de , "", confirma que la familia del le ha pedido que le otorgue el perdón y, sin tener aún una respuesta definitiva, niega que, en sus intenciones, se encuentra la de recibir una compensación económica y que, lo único que sea, es que su integridad se salvaguarde.

El día de ayer -miércoles 8 de abril-, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dio a conocer que del Río ya había sido trasladado al Centro de Prevención y Reinserción Social número uno, también conocido como "La Pila", en donde hoy se llevará a cabo una audiencia inicial.

Esto debido a que, hace sólo unos días, su esposa lo denunció por violencia familiar y, cuando las autoridades acudieron a su domicilio, encontraron a "el Patrón" en flagrancia, lo que quiere decir, es que seguía cometiendo las agresiones físicas y verbales por las que fue acusado.

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Aunque es poca la información que se ha dado a conocer públicamente, diferentes medios de comunicación reportaron, desde ayer, que la familia de del Río habría solicitado a su esposa que le otorgara el perdón.

Esta mañana, durante la emisión de "Venga la alegría", Flor Rubio, que se mantiene en constante comunicación con Mary Carmen, indicó que esta ya le habría confirmado la petición que recibió de la familia del luchador, sin embargo, aclaró que ella no tiene la intención de recibir una compensación económica, de ceder jurídicamente.

"Ella, vía mensaje de texto, me acaba de confirmar que no hay ningún tipo de acuerdo económico, como les dije hace un momento, lo que es verdad es que la familia le ha solicitad a Carmen que se otorgue el perdón, pero ella, hasta el momento, no ha tomado una decisión, no tiene intenciones de ningún tipo de compensación ecomómica, hasta el momento, ella lo que quiere es que se garantice su seguridad y que se haga justicia".

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Además, la periodista leyó las palabras textuales que Rodríguez Lucero expresó en uno de los mensajes de texto que intercambiaron:

"Para mí, no hay alguna cantidad que valga mi seguridad, mi vida y, lo que no quiero, es que se me perjudique".

Flor también refirió que Mary Carmen le ha expresado que sí le preocupan los tres hijos de "el Patrón", que no tiene a nadie más que al luchador, motivo por el que este podría atravesar el proceso en libertad.

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