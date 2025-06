Lynn Hamilton, actriz conocida por las series The Waltons, Sanford and son y Generations, falleció a los 95 años, compartió su publicista Calvin Carson en redes sociales.

Carson indicó que la veterana estrella “transicionó pacíficamente” el jueves por causas naturales en su casa de Chicago, rodeada de sus nietos, dijo a The Hollywood Reporter.

Lynn Hamilton interpretó a la novia del personaje de Redd Foxx en Sanford and son y a la vecina Miss Verdie en The Waltons. Hamilton también interpretó a la matriarca Vivian Potter en el drama diurno de la NBC, Generations, de 1989 a 1991 y a Cissie Johnson, una de las exconvictas que apareció en la telenovela Dangerous women (1991).

La actriz criada en Chicago debutó en la gran pantalla en Shadows (1959) de John Cassavetes y posteriormente apareció en películas como Brother John (1971) y Buck and the Preacher (1972), ambas protagonizadas por Sidney Poitier, Lady Sings the Blues (1972), Leadbelly (1976) y Legal Eagles (1986).

Alzenia Lynn Hamilton nació el 25 de abril de 1930 en Yazoo City, Mississippi; trabajó como modelo y se graduó de la Goodman School of Drama Theater.