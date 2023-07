¿Faja antibalas? Joven asegura que un bodysuit de Kim Kardashian la salvó de perder la vida en tiroteo

¿Alguna vez imaginaste que una prenda moldeadora podría salvar la vida de alguien? Cientos de internautas se encuentran incrédulos ante la peculiar anécdota compartida por una usuaria estadounidense de TikTok, pues aparentemente logró sobrevivir a un tiroteo que tuvo lugar durante las celebraciones de Año Nuevo, gracias a una faja de la marca de la empresaria Kim Kardashian.

La historia fue relatada por una joven llamada Wiley, quien afirma haber recibido cuatro disparos mientras esperaba un Lyft, un servicio similar a Uber. Según su testimonio, este incidente tuvo lugar el 1 de enero pasado en Kansas City, Missouri. A pesar de la tragedia que enfrentó, esta asegura que el bodysuit que llevaba puesto evitó que se desangrara.

"¡Kim Kardashian me salvó la vida! Este Año Nuevo me dispararon cuatro veces. La noche en que me dispararon estaba usando bajo mi vestido un bodysuit moldeador me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara”, dijo.

La joven aseguró que recomendaba el producto, ya que “funcionaría” como un “arma para mujeres”.

Además, expresó su gratitud hacia la influencer como si fuera una divinidad: "Pueden llamarlo fe o atribuirlo a una fuerza superior, pero para mí, es definitivamente Kim a quien debo agradecer", añadió Wiley.

¿Cómo reaccionó Kim Kardashian?

Soprendentemente, el video del testimonio, compartido a través de la plataforma de TikTok, llegó hasta las manos de la socialité, quien solo reaccionó con un ¡Wow! en los comentarios del clip y lo compartió en sus redes sociales.

La historia, que llevaría más de 250 mil reproducciones, se ha vuelto viral en internet generando división de opiniones, puesto que algunos aseguran solo se trata de una promoción.

“Yo no sé qué es más cómico si la historia de la faja o los comentarios recomendando el producto a una mujer”, “Sí, claro, buena publicidad Kim”, “Qué publicación más ridícula”, “Buen intento”, se leyó.

Hasta el momento, la Kardashian no ha hecho más comentarios al respecto.

