Fátima Bosch niega tener algún vínculo, de tipo amoroso, con Giovanni Medina, la pareja de Irina Baeva y cuenta que, si conoce al empresario, es porque su familia sostiene una buena relación con él.

La Miss Universo fue captada en su llegada al aeropuerto de la CDMX, poco antes de trasladarse a Hermosillo, Sonora, en donde se encuentra realizando algunas actividades, parte de la responsabilidad de su reinado.

Ahí, los medios de comunicación no sólo le preguntaron acerca de Giovanni Laguna, un estilista que, en la actualidad trabaja con ella, y que es acusado por la modelo venezolana Andrea Carolina de Val de agresión física, sino de otro Giovanni.

Lee también Arrestan al estilista de Fátima Bosch en Cannes tras presunta agresión a reina de belleza venezolana

Nos referimos Giovanni Medina, el padre de Emmanuel, hijo menor de Ninel Conde, y actual pareja de la actriz Irina Baeva, esto debido a que, desde hace unos días, se les ha relacionado sentimentalmente pero, al escuchar el nombre del político, la diseñadora hizo, automáticamente, una mueca que no sólo denotaba disgusto, sino también desagrado.

Así, Fátima negó cualquier tipo de relación con Medina y aclaró que, si lo conoce es porque su madre, Vanessa Fernández, y su padre, Bernardo Bosch, son amigos del empresario, sin embargo, no quiso ahondar el qué los llevó a conocerse.

"Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada que ver..., por supuesto que no, ¿qué les pasa, chavos?, no sé (de dónde se conocen)..., ¿de personas del trabajo?, no sé, lo conozco por mis papás", reiteró.

Lee también Fátima Bosch reacciona a la tragedia ocurrida en la Feria de Tabasco: "No están solos"

Con humor, la joven le dijo a la prensa que, si seguían aliemntando las especulaciones, el hombre ideal para ella no llegaría, ya que pensara que ya se encuentra comprometida.

"Siempre me inventan novios, van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque, cada semana, me inventan uno diferente".

Hace sólo unas semanas, Bosch también fue asociada a Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel: en esa ocasión, aclaró que no lo conocía y que, además, era demasiado joven para ella.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc