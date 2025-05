Hace más de tres décadas, Ewan McGregor y Charley Boorman se conocieron en el set de una película, ahí se dieron cuenta de que compartían la pasión por las motocicletas. Lo que comenzó como una conversación sobre motores se transformó en una de las amistades más duraderas del entretenimiento.

Como resultado, en 2004 nació Long way round, un viaje de 31 mil kilómetros a través de 12 países, el primero de muchos que los llevaría a crear también una serie de documentos visuales de sus aventuras.

A este le siguieron Long way down, en 2007, y Long way up, en 2020. Todas están en Apple TV+ que hoy estrena Long way home, nueva temporada del seriado.

Para los actores Ewan y Charle, estos viajes han sido mucho más que una travesía en moto, pues además de documentar paisajes, han podido retratar su amistad.

“Este viaje no sólo se trata de recorrer distancias físicas, sino de entender lo que hemos sido y hacia dónde vamos, no sólo en el mapa, sino también en nuestras vidas”, explica Boorman, de 58 años.

Desde los territorios inhóspitos de Siberia hasta las tierras remotas de Mongolia, los motociclistas se enfrentan en la serie a varios obstáculos: ríos caudalosos, accidentes y fallas mecánicos que ponen a prueba su resistencia.

“Hemos recorrido el mundo en moto, en buenos y malos momentos: mal clima, terrenos difíciles, caídas, heridas… Eso es algo increíble para compartir con tu mejor amigo. No tengo esa conexión con nadie más”, añade Charley.

A través de 10 episodios, Long way home se enfoca en el viaje y la evolución de una amistad que ha resistido el paso del tiempo.

“Hay algo que pasa cuando estás en carretera con un amigo. Se abren espacios para hablar de todo, sin presión. Puedes decir algo que has guardado por años, es algo sanador”, cuenta Ewan.

Antes de grabar Long way up, Boorman sufrió múltiples accidentes que lo obligaron a reaprender varias cosas, una de ellas, caminar, luego de más de 30 operaciones.

“La gente habla mucho de la salud mental y las motocicletas son una gran forma de distraerse y eso le da un descanso a tu mente”, dijo en conferencia de prensa.

Para Charley, no sólo fue una nueva aventura en carretera, sino también una forma de reconectar consigo mismo tras años difíciles.

“Andar en moto es mi manera de procesar el duelo, el estrés, la vida. Cuando perdí a mi hermana, me ayudó a seguir adelante”, dijo.

En Long way up México no sólo es parte del recorrido, también es uno de los tramos que más los marcó.

“Me encantó Oaxaca. Fuimos a un pueblo donde compramos en el mercado y alguien nos cocinó un desayuno con lo que llevamos. Fue hermoso. Queríamos que México apareciera como lo vivimos: un lugar cálido, con mucha gente amable, con comida increíble y paisajes que nos dejaron sin palabras”, indica McGregor.