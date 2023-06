Eva Longoria confirma el color tendencia para este verano

Eva Longoria suele mostrarse muy activa y natural en las redes sociales donde maravilla a todos sus fans a diario, realizando diversas producciones fotográficas.

Esta artista posee un particular sentido de la moda que le han permitido situarse entre las mujeres más importantes del mundo en el ambiente artístico.

Es en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 9.4 millones de seguidores, la actriz sorprendió a todos al mostrarse radiante, al lucir los más exclusivos estilos.

Eva Longoria demostró todo su estilo

"Happy first day of summer!(last pic shows how we really feel)... ¡Feliz primer día de verano! 💜💜(La última foto muestra cómo nos sentimos realmente)", fue el mensaje que Longoria colocó en su último posteo en donde cosechó más de 75 mil likes en muy poco tiempo de publicarse.

La famosa actriz deslumbró en sus redes sociales al compartir una colección de imágenes disfrutando del primer día del verano. La estadounidense posó en un vestido lila entallado con cuello halter. Además, la prenda cuenta con un aro en la cadera del lado izquierdo que produce un efecto arrugado en todo el vestido. Por otro lado, la actriz de 'Desperate Housewives' utilizó zapatos de tacón transparentes y no utilizó ningún tipo de accesorio. La artista decidió utilizar el pelo suelto con ondas naturales y maquillaje de tonos marrones que apenas se nota.

"Pretty"; "¡Púrpura en ti"; "Eres super cariñosa y amable, jamás nos negaste ninguna foto, incluso pudimos conversar contigo"; "¡Obsesionada con este vestido!; "You look beautiful. Thanks for posting"; "Luces muy bien"; "Disfruta del verano"; "Eres tan hermosa Eva", fueron algunos de los comentarios que Eva Longoria recibió en su último posteo que maravilló a todos y cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo.