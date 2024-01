En el 2023, Eugenio Derbez experimentó un año lleno de éxitos en el cine y la televisión, con la película "Radical" destacando en taquilla y su reality show familiar "De viaje con los Derbez". Aunque se esperaba que continuara con su apretada agenda, recientemente hizo un anuncio sobre su futuro en la industria del entretenimiento.

En una conversación con los medios, Derbez compartió abiertamente sus motivaciones: "Ya no me siento bien" con el ritmo de trabajo que ha mantenido hasta el momento. En este sentido, expresó su intención de tomar un descanso para dedicarse a pasar tiempo con su familia. Aunque aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino más bien de una disminución en la intensidad de sus compromisos laborales.

“Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad", expresó.

Lee también: Las aterradoras fotos del hijo de Camilo Sesto: entre basura, con un arma y desmejorado

El actor detalló que la intensa promoción de "Radical", basada en la historia de la tamaulipeca Paloma Noyola, generó una carga de trabajo significativa. "Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera", compartió Derbez, haciendo referencia a sus cinco nuevas series y la exhaustiva gira para la mencionada película.

Derbez, quien enfrentó momentos nostálgicos en el pasado, como la pérdida de su perrita Fiona y una fractura múltiple en su brazo en 2022, que cambió diversos aspectos de su vida, aún mantiene su presencia activa en las redes sociales. Recientemente compartió en Instagram divertidos videos junto a la conductora y actriz Consuelo Duval, durante la grabación de capítulos de "La familia peluche" para celebrar el cumpleaños de la artista.

Asimismo, acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo, estuvo presente en los Golden Globes, celebrados el pasado fin de semana en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Su participación en eventos sociales sugiere que, mientras se aleja temporalmente de la actuación, continúa disfrutando de la vida y publicando momentos especiales.

Lee también: Demuelen el Plaza Condesa, pese a que se advirtió que los trabajos debieron hacerse tras sismo de 2017