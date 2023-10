Estrella Veloz comparte los secretos de su libertad financiera

Estrella Veloz, quien fuera parte de la primera generación del reality La Academia, sabe por experiencia propia que el mayor mal del gremio artístico es no saber manejar su dinero, así sea mucho o poco lo que ganen, algo que ella comprendió después de vivir casi al día.

“Yo lo que quiero es acabar con toda esa serie de artistas y deportistas que, siendo tan exitosos, cuando llegan a la edad adulta no tienen ni para comer, eso es muy triste, por eso quiero poner la alerta a todos de que pongan atención a sus finanzas personales”, externó la cantante.

Estrella explicó que cuando se convirtió en mamá, hace ocho años, decidió hacer una pausa en su carrera artística para dedicarse de lleno al cuidado de su hija.

“Es un poco peligroso nuestro trabajo, eso se andar viajando por carretera para llegar a palenques, teatros de pueblo, cosas así. Como mi hija estaba chiquita me la llevaba pero me pareció que era arriesgado, así que algo que me ayudó a tomar la decisión fue mi libertad financiera”.

La cantante señaló que eso no quería decir que fuera millonaria, pero sí que tenía lo suficiente para cubrir los gastos mensuales básicos para el resto de su vida gracias a las inversiones hechas, esto como resultado de años de preparación, ya que estudió cursos y diplomados en finanzas personales, conocimiento que ahora comparte en su escuela a través del taller Seres de riqueza.

De hecho, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) invitó a la ex-académica este sábado a dar una ponencia como parte de la Semana de la Educación Financiera, en el Centro Cultural Los Pinos a las 12:00 horas, de manera gratuita.

“Estoy comprometida a transformar las finanzas de las personas, no importa a lo que te dediques o cómo te ganas el dinero, lo que importa es cómo lo usas”, explicó la cantante.