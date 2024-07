Estrella de "Jackass" se pondrá implantes de senos para sus próximos proyectos cómicos

Steve-O, conocido por su participación en el programa de MTV "Jackass", está dispuesto a llevar su comedia al extremo, incluso si esto significa ponerse implantes de senos para arrancar carcajadas la audiencia.

En una reciente entrevista en el programa "X5 Podcast", el humorista de 50 años, cuyo nombre real es Stephen Gilchrist Glover, reveló que la idea de modificar una parte de cuerpo para realizar bromas con cámaras ocultas surgió tiempo atrás.

"Se me ocurrió operarme los senos y filmar un montón de bromas divertidas conmigo disfrazado, usando varios disfraces, y luego revelar quién soy en realidad, haciendo acrobacias de resistencia y todo eso", mencionó Steve-O durante la charla.

El británico considera que esta oportunidad le permite aumentar su compromiso y profesionalismo con su carrera.

Aunque los implantes no serán permanentes y Steve-O planea mantenerlos por un máximo de dos meses, no mencionó la fecha exacta de la cirugía, pero dejó entrever que estaba preparado y que ya tenía la cita programada en el quirófano.

"La modificación corporal ha sido parte de mi vida, ha sido una línea en mi arte desde el principio", añadió Steve-O, destacando su compromiso con su particular forma de expresarse.

En relación a las preocupaciones sobre posibles efectos a largo plazo una vez que los implantes sean retirados, Steve-O confía en la información proporcionada por los médicos, quienes le aseguraron que no habrá problemas cuando decida quitárselos.

"Mi vida está a punto de volverse una auténtica locura", expresó Steve-O en sus redes sociales tras la entrevista, reflejando su entusiasmo.

Steve-O ha sido una figura destacada desde los inicios de "Jackass" en los 2000, donde un grupo de jóvenes realizaba retos peligrosos. Desde entonces, fue parte del elenco junto a Bam Margera, Preston Lacy, ‘Wee Man’ y Johnny Knoxville.

La franquicia ha crecido enormemente, llegando a la pantalla grande con "Jackass: The Movie" y recientemente con "Jackass Forever", celebrando dos décadas de éxito.

Actualmente, Steve-O está enfocado en establecerse en el mundo del stand-up con su espectáculo 'The Bucket List tour', que ha agotado entradas en teatros por todo Estados Unidos y Canadá. Además, está por lanzar su segundo libro titulado “A Hard Kick In The Nuts: Lo que aprendí de una vida llena de decisiones terribles”.