Estos son algunos de los momentos más polémicos de "La casa de los famosos México", rumbo a la gran final

Después de casi 9 semanas de transmisiones, la primer temporada de "La casa de los famosos México" está a punto de llegar a su gran final. El próximo 13 de agosto la casa apagará sus cámaras y micrófonos, cerrará sus puertas y revelará que celebridad se convertirá en la ganadora de los cuatro millones de pesos del premio.

Aún falta una semana exactamente para que esto suceda, pero el reality de Televisa no ha dejado de dar de qué hablar por su contenido y las controversias que los habitantes han generado, es por ello que, para calentar motores recodamos algunos de los mejores momentos que se han vivido algunos muy cómicos, otros de drama e incluso reveladores.

Apio Quijano y las revelaciones sobre su sexualidad. Fue tanta la confianza que tuvo el cantante Apio Quijano con sus compañeros, que por primera vez decidió abrir su corazón y hablar sobre su vida privada, un aspecto que hasta ese momento mantenía en completo hermetismo. En una conversación con los integrantes del llamado "Team Infierno", el integrante de Kabah se declaró bisexual e incluso llegó a mencionar que tuvo un romance con María José.

"A mí las mujeres y los hombres me gustan, veo a Marie Claire (Harp) y me encanta, no soy 100 por ciento gay", dijo. Eso sí al hablar sobre su sexualidad prefirió no entrar en detalles y se lomito a asegurar que ha llegado a amar a ambos géneros con la misma intensidad.





Wendy Guevara habla sobre el abuso que vivió de niña. Quien también se ha mostrado muy transparente ha sido Wendy Guevara. En varias ocasiones la influencer trans habló sobre varios aspectos difíciles de su vida, como su origen humilde, su etapa como trabajadora sexual y hasta el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad.

“Yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó”, contó. Guevara también explicó que el sujeto era mayor que ella y un conocido de algunos familiares, por fortuna pudieron detenerlo, aunque para Wendy el daño ya estaba hecho.









Bárbara Torres explota contra Ferka. Una famosa que generó mucha controversia con sus constantes encontronazos fue Bárbara Torres. En varias ocasiones, la comediante tuvo discusiones con sus compañeros como con Ferka con quien explotó a causa de sus hormonas.

“No me gusta que la gente me trate como si fuera una tarada, porque siempre fui una persona muy noble, digan lo que quieran, que estoy loca, no me importa. Estoy así porque tengo algo adentro que no se controla, cuando llegues a los 52 no sé si vas a estar muerta o vas a estar viva, pero te vas a acordar y vas a decir ‘pinche narizona de mierda, me está pasando lo mismo que le está pasando y ahora entiendo lo que le hice sentir a la pendeja delante de 68 cámaras de televisión”.









La pesada broma del "Team Infierno" a Nicola. A lo largo de todas las semanas los habitantes destacaron por las broma sy juegos entre ellos, algunas de ellas bastante controversiales; pero definitivamente hubo un momento que algunos fans consideraron transgredió el respeto, y sí, hablamos de la broma que el "Team Infierno" le jugó a Nicola después de la última fiesta temática.

Todo ocurrió hace un par de semanas, cuando Wendy le quitó la ropa al peruano, quien estaba en su cama; inmediatamente después Sergio, la influencer y Poncho lo sometieron en el suelo. Mayer lo embarró con crema, mientras que los demás lo nalguearon entre risas, ante esto muchos pidieron que la producción interviniera o impusiera algún castigo, pero lo único que hizo la jefa fue pedirles que no se llevaran tan pesado.





Nicola tras vivir momento pesado en el cuarto infierno dentro de "La casa de los famosos México".





Marlon Colmenarez le lleva rosas a Wendy. Uno de los momentos más románticos del reality fue cuando Marlon Colmenarez, supuesto galán de Wendy Guevara, entró a la casa para saludarla, llevarle un ramo de flores y decirle cuánto la quería.

“Estoy feliz de verte, chiquis, vine a verte porque habías pedido mucho que viniera, no te muevas, te voy a poner esto en tus manos (el ramo) quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, te amo muchísimo, no sabes cuánto te extraño te amo de verdad, quisiera ser como tú cuando crezca”, dijo el modelo en el jardín.





La influencer se reencontró con su gran amor, Marlon Colmenarez. Foto: Instagram





