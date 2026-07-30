Con un contundente mensaje en redes sociales, Ester Expósito puso un alto a los rumores que han rodeado su vida personal en los últimos meses.

La actriz, quien mantiene una mediática relación con el futbolista francés Kylian Mbappé, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que denunció la difusión de información falsa sobre su vida y advirtió que recurrirá a acciones legales contra los responsables.

"Han circulado informaciones sobre mí y mi vida que nada tienen que ver con la realidad o con quien soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad", escribió.

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Expósito dejó claro que "no todo vale", por lo que aseguró que no dudará en actuar con herramientas legales para frenar las especulaciones y proteger su imagen.

Aunque la actriz no explicó qué situación motivó el comunicado, en las últimas semanas en plataformas como X y TikTok se han viralizado imágenes creadas con inteligencia artificial en las que supuestamente aparece Mbappé de forma cariñosa con otra mujer a bordo de un yate. Las publicaciones desataron teorías sobre un posible distanciamiento entre la pareja.

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Además, Expósito también ha sido blanco de comentarios machistas en redes sociales, donde algunos usuarios incluso la responsabilizaron por el desempeño que tuvo el futbolista durante el Mundial, torneo que concluyó con el triunfo de España.

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A ello se suman publicaciones en las que se especula, sin pruebas, que la actriz mantiene una relación con Mbappé por interés económico, debido a las frecuentes visitas de ambos a tiendas de lujo.

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