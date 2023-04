Este fue el rol que cumplió el ex marido de Camilla Parker Bowles en la boda del ahora rey Carlos III y Lady Di

Camilla Parker Bowles tiene una larga historia con la familia real británica. La actual reina consorte fue pareja del heredero de la corona pero debió ver cómo se casaba con Lady Di. Sin embargo, tras la muerte de la madre del príncipe William y de Harry, tiempo después blanquearon su romance.

Claro que en la vida de Carlos III estuvo en momentos importantes, como fue justamente la boda con Lady Di. "Sabía que estaba allí, por supuesto. La busqué", dijo al biógrafo Andrew Morton en 1991. "Así que, caminando hacia el altar, vi a Camilla, gris pálido, con velo y sombrero, lo vi todo, su hijo Tom parado en una silla. Hasta el día de hoy, sabes: recuerdo vívido", agregó.

Aquella entrevista en la que Camilla Parker Bowles es mencionada por Lady Di, fue relanzada como "Diana: Her True Story — In Her Own Words", también apareció en el documental de National Geographic, "Diana: In Her Own Words". Para muchos era absurdo que algo así sucediera, pero pasó y hay dudas sobre quién lo permitió, sabiendo que la difunda miembro de la familia real no quería saber nada con la actual reina consorte.

Según han recolectado medios y biografías de Lady Di sobre su matrimonio con Carlos III, ella sentía mucho disgusto por Camilla. Sin embargo, la invitación tiene sentido porque el esposo en ese entonces de Camilla era Andrew Parker Bowles quien cumplió un rol importante en la procesión de la boda. Como oficial al mando del regimiento montado de caballería doméstica, era la persona encargada de supervisar la escolta ceremonial que acompañó el paseo en carruaje de la pareja por Londres.

La familia de Camilla Parker Bowles tampoco asistió al desayuno posterior a la boda en el Palacio de Buckingham pero esto no evitó que Carlos III tuviera un momento con su ahora pareja, se miraron cuando él se retiraba del altar. Algunos años después, Carlos III reconoció que el romance con Camilla después de que su primer matrimonio se "rompió irremediablemente" en 1986 se había reavivado. Pasaron diez años para divorciarse de Diana y diez más para casarse con Camilla.