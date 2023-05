Este es el truco de Eva Longoria para lucir piel de porcelana a los 48 años

Eva Longoria es una de las actrices y empresarias más exitosas de Hollywood. La actriz se hizo conocida mundialmente gracias a su interpretación de Gabrielle Solís en la serie de televisión 'Desperate Housewives', pero también ha logrado ser "el rostro" de muchas marcas de belleza, debido a su belleza y a su magnífica piel de porcelana.

¿Cómo hace Eva Longoria para conseguir una piel de porcelana?

Recientemente Longoria compartió cuál es su secreto de belleza número 1 para cuidar su piel y dejarla libre de arrugas. La clave y el secreto es tan simple como usar protector solar a diario antes de aplicar maquillaje. No caben dudas de que los bloqueadores solares en los últimos tiempos han ganado gran popularidad. Eso, básicamente, se debió a la concientización de los daños tanto estéticos como en la salud que provoca la exposición al sol en la piel.

Leer más: Eva Longoria le da la bienvenida a una nueva etapa en su vida y anuncia feliz noticia

Además, es importante destacar que cada vez son más las bases de maquillaje que contienen en sus fórmulas protector solar. Eva Longoria asegura que es fanática de este producto, y hasta confesó que no podría vivir sin él y mucho más, le recomienda su uso hasta a los desconocidos. “Soy la tirana auto-proclamada del protector solar. Me la paso aplicándolo en las caras de mis amigos. Probablemente lo he puesto en las caras de desconocidos también. Siempre estoy preguntando: "¿Traes bloqueador?", aseguró Longoria.

Leer más: La dura infancia de Eva Longoria y su vida antes del éxito

El protector solar es la solución a las arrugas y a las manchas que aparecen por tanta exposición solar. Eva Longoria también aseguró que además de usar protector solar, también se desmaquilla todos los días, a pesar de no haberse maquillado. Esto parece no tener sentido, pero lo tiene, ya que a pesar de no habernos maquillado, la piel absorbe todo: suciedad, transpiración, polución, etc. Es por eso que es muy importante lavarse el rostro y desmaquillarlo todos los días antes de irnos a dormir.

Otro secreto de belleza de Eva Longoria es usar mascarillas faciales aunque sea una vez a la semana. La favorita de la actriz es una de arcilla, ya que la misma desintoxica la piel y regenera las células. Cuando Eva quiere exfoliar y disminuir la inflación, ella opta por una mezcla de granos de café molidos, aceite de oliva y zumo de limón.