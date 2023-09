El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, hará vibrar a la Cuauhtémoc en el Grito de Independencia

Han pasado 47 años desde que el llamado “caballero de la salsa” Gilberto Santa Rosa, pisó por primera vez un escenario y desde entonces la vida y la industria musical ha dado muchos giros, de los cuales agradece no haberse quedado atrás.

“Lo que uno hace es celebrar el hecho de que se tenga la bendición de hacer lo que más le gusta, de que el sueño se convirtió en realidad, de que al sol de hoy después de 47 años todavía tengas un lugar a dónde ir a cantar, gente que quiera escuchar tu música, además yo no he estado mucho tiempo sin grabar, eso quiere decir que todos los años tengo algo fresco qué presentar, por eso le doy gracias a Dios todos los días”, dijo el famoso.

Foto: EFE/Carlos Zepeda, Archivo EL UNIVERSAL.

El permanecer vigente para él tiene varios factores, entre ellos la suerte, porque considera que habiendo tantos y tan buenos artistas en su género y él siga teniendo el gusto de la gente algo de ello debe haber; pero también hay otros que dependen completamente de él, como el trabajo duro, la disciplina y el compromiso, estos aseguró, no le han fallado.

“Me gusta trabajar en lo que hago, trato de buscar algo fresco qué hacer sin cambiar la esencia de lo que yo soy y eso me ha dado resultado”.

También el darle paso a la juventud le ayuda a mantener su estilo fresco, por eso en su orquesta hay una combinación de músicos jóvenes con otros de mucha experiencia, lo mismo pasa con los compositores y arreglistas, como una forma de dar equilibrio y mantenerse Auténtico, tal y como se llama su nueva gira.

“En esta época es muy fácil no serlo, seguir la corriente, la moda, como decimos nosotros, lo que está pegando; por eso ser auténtico da trabajo, porque los artistas no siempre tenemos una carrera que va al cien, hay altas y bajas, por lo que muchas veces en esa etapa nos dejamos seducir. Ese es el mensaje, que tenemos estos años de carrera, nueva música que mostrar y seguimos siendo auténticos, por cómo hacemos lo que hacemos”.

Lo que sí le ha costado un poco es el adaptarse a la nueva dinámica de la industria musical, donde todo se maneja a través de plataformas digitales, sencillos cada semana o mes y música hecha en poco tiempo; y aunque ha podido seguir el paso muy a su manera, busca no perder de vista su estilo de trabajar.

“Todo esto es muy interesante, ha roto barreras y todo, pero volvemos a mi palabra favorita, balance, yo entiendo que se consiguen mejores resultados cuando tú combinas las dos cosas, lo tradicional con lo moderno. Las disqueras fueron muy demonizadas, por su culpa, pero tenían cosas buenas, como que apostaban al talento, invertían en él y podían enfocar; hoy hay tanto en las plataformas digitales que no te da tiempo de saborearte el trabajo de nadie, va demasiado rápido y cuando ya comienzas a agarrarle el gusto ya hay otra cosa más”.

La clave para él es entender que las nuevas generaciones consumen de esta manera la música, porque no conocen la forma en que se hacía antes, por eso aplaude a los artistas que han logrado tener una lista de éxitos, porque hay mucha música y muy buena de gente talentosa, que tiene el reto de hacer que el público los apoye a largo tiempo, como le ha sucedido a él.

Dará el grito al ritmo de la salsa

Gilberto Santa Rosa está por comenzar su nueva gira Auténtico en el mes de noviembre, por lo que abrió una fecha en su agenda especialmente para venir a nuestro país y formar parte de la celebración 213 de la Independencia de México, aunque ya ha tenido la oportunidad de participar en las Fiestas Patrias en tres ocasiones.

“México y yo tenemos historia, que es muy particular y bonita, llegué aquí en el año 1988 u 89 siendo un perfecto desconocido, pero desde esa vez, exceptuando por la pandemia, no he dejado de venir ni un solo año, entonces cada que tengo la oportunidad de venir y presentarme ante un público nuevo, me llena de mucha emoción y recuerdo con mucho cariño esos comienzos”.

Para el cantante puertorriqueño el estar en un cartel como el de esta noche en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde alternará con artistas como Grupo Cañaveral y Paquita la del barrio; es como volver a sus inicios, donde compartía escenario con representantes de distintos géneros, porque dijo, hoy en día los conciertos se han especializado mucho.

“No sólo se compartía el escenario, la gente se conocía, podían compartir un rato, actualmente todo es más individual, así que este tipo de eventos hacen que uno además de disfrutarlo, se ponga un poco nostálgico de lo que era el oficio”, señaló el cantante.

El intérprete de temas como "Un montón de estrellas" y "Por más que intento", explicó que el repertorio que presentará esta noche es especial, ya que estarán los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera, porque lo que traerá el año que entra con la gira Auténtico, prefiere reservarlo para sorprender a su público.

