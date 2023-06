Esposa de Poncho de Nigris recuerda el momento en que el famoso la flechó: "Tenía 14 años"

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, habla de la relación que sostiene con el padre de sus tres hijos, pues asegura que pese a que su relación comenzó cuando ella tenía 25 años, el famoso la flechó cuando tenía tan sólo 14 años, época en que la cantante vio por primera vez a su pareja, mientras modelaba en una pasarela en Monterrey, asombrada por la belleza de Poncho, recuerda que le pareció un hombre muy atractivo y con un rostro hermoso, sin imaginarse que, años más tarde se convertía en el amor de su vida.

Desde que Poncho de Nigris se unió a "La casa de los famosos México", se ha convertido en una de las figuras de la farándula nacional más comentadas en redes sociales; apoyado por unos y repudiado por otros. Sin embargo, cuenta con una fiel compañera que, sin importar sus polémicas, no deja de mostrarle su completo apoyo y solidaridad; nos referimos a Marcela Mistral, su esposa desde hace siete años y la madre de sus tres hijos menores; Alfonso (de 6 años), Isabela (4 años) y Antonio (año y medio).

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, posa junto a Isabela, Antonio y Alfonso, sus tres hijos. Foto: Instagram

Para Marcela Mistral, Poncho tiene un "corazón gigantesco" que, aunque las personas piensan que no tiene sentimientos, es un hombre que, a lo largo de los años, ha aprendido a abrirse y reconocer su vulnerabilidad, de hecho, su esposa destacó que ella fue quien lo ayudó a verbalizar sus emociones, pues en una entrevista con Matilde Obregón, la influencer recordó que su esposo se endureció cuando participó en "Big Brother", época en la que se sintió muy criticado y señalado por las personas.

La exconductora rememoró como fue la primera vez que vio a de Nigris pues, si bien, él no se percató de la presencia de ella, Marcela sí lo vio a él, cuando todavía era una adolescente, pues sólo tenía 14 años, época en la que la joven trabajaba en una oficina de grupos musicales en Monterrey, por lo que la enviaron a un evento donde las agrupaciones de la empresa estaban presentándose, mismo en el que Poncho estaba participando pero como modelo.

"Él estaba modelando y lo vi de lejos y dije: ´-Wow, qué hombre tan guapo, tan hermoso´, o sea se veía muy hermoso, tenía cara de ángel literal, de jovencito hay fotos que te impactan demasiado", destacó y aclaró que -todavía hoy- sigue pareciéndole "muy galán".

En ese momento, Mistral no sólo mostró admiración por su belleza, sino que se cuestionó qué tipo de mujer sería la que podría casarse con un hombre como Poncho, sin imaginarse que sería cuestión de años para que se unieran en matrimonio.

El próximo encuentro entre Marcela y Poncho tuvo lugar años después, cuando la joven se convirtió en conductora de Televisa, por lo que llegó a entrevistarlo varias veces, sin embargo, reveló que -en esa época- de Nigris no le agradaba, debido a que no le contestaba las llamadas para confirmar las entrevistas que tenían pactadas o, cuando conversaban, tenía un comportamiento desdeñoso: "Me parecía poco accesible, medio ´mamilongas´ (y pensaba): ´-Ay no, ya no quiero entrevistar a este señor, nunca me contesta y siempre me hace esperar".

Volvió a pasar un tiempo para que Mistral y de Nigris se volvieran a encontrar, sin embargo, su pareja considera que la vida siempre los puso en el mismo camino, pues en este último encuentro, el famoso comenzó a pretenderla, cuando un día fue a buscarla a su camerino y le pidió su teléfono, sin embargo, Marcela no se lo quiso dar porque en ese momento tenía novio, desaire que a Poncho le pareció inconcebible, entonces se alejó de ella sin dejar rastro, pero eso cambió con el tiempo, pues coincidieron en otro proyecto que él produjo.

Y aunque Poncho dejó de buscarla, para esa época, ya decía por los pasillos de Multimedios -televisora donde ambos trabajaban- que Mistral se convertiría en su esposa.

Fue entonces cuando en 2015, por un malentendido laboral, se reunieron para resolver los problemas que habían surgido y fue entonces que se dieron cuenta que eran el uno para el otro: "Resulta que nos dimos teléfonos, fuimos a cenar para aclarar la situación y bye, nos casamos seis meses después", dijo emocionada.

De hecho, el momento en que de Nigris le pidió que fuera su esposa fue otro de los que rememoró durante esta entrevista, pues preparó una sorpresa totalmente en vivo, mientras Mistral participaba como conductora de un noticiero del que acaba de renunciar pero la producción, aliada con Poncho, le solicitó que fuera a cubrir a una compañera, aunque en realidad todo era una estrategia para ayudarlo a que le pidiera matrimonio.

