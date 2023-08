Espinoza Paz compone canción a una fan que viajó desde EU para verlo cantar

A veces suceden cosas extraordinarias en los conciertos que marcan la vida de un fan, como que su ídolo los salude desde el escenario o que se hagan de algún objeto que les pertenezca, pero que pueda estar cerca de él y además les dedique una canción, eso es algo muy especial, pero eso le pasó a Josie Marcial cuando Espinoza Paz la subió al escenario y en cuestión de segundos le compuso una canción.

“Me gusta mucho porque cuando canta lo hace desde el corazón, te llega lo que está sintiendo”, explicó Josie, quien llevaba en sus manos el cartel que le dio el pase al escenario con Espinoza Paz la noche de ayer.

La joven viajó desde Sacramento, California, exclusivamente al concierto que el compositor ofreció este sábado en la Arena Ciudad de México; ya en el evento estuvo un buen rato tratando de llamar la atención de Espinoza sin éxito, por lo que dos personas le ayudaron gritando hasta que su ídolo volteó, leyó el letrero que sostenía por arriba de su cabeza y pidió que la llevaran con él.

Lee también: Taylor Swift, la artista que más contamina por el uso de jets privados

“Un señor me llevó corriendo para arriba, llegando al escenario me dio un primer beso y a partir de ahí estoy un poco en blanco, recuerdo que cantó una canción, pero cuando regresé a mi lugar estaba en las nubes, todo fue hermoso”.

Lo que Josie no recuerda es que estando al lado de Espinoza Paz, éste le dijo que le agradecía por el esfuerzo que hizo por estar allí y que para corresponderle la iba a componer una canción en ese instante, la cual resultó ser bastante romántica y atrevida, desatando gritos de euforia en los presentes, y para finalizar el cantante le pidió permiso para darle un beso y un abrazo.

Josie explicó que para cumplir este sueño se gastó cerca de dos mil dólares, pero fue algo que no le importó porque su mayor deseo era ver al cantante sinaloense, ya que desde hace dos años no iba a Sacramento, y la presentación más cercana que iba a tener era en la Ciudad de México.

“Llegué el viernes y me regreso temprano mañana (hoy domingo) porque el lunes hay que trabajar. Me desperté a las tres de la mañana porque mi avión salía a las seis, hicimos escala en Los Ángeles y a las nueve salió el vuelo para acá y llegamos a las dos de la tarde, me regresó a casa en unas horas, estaré por allá a las 11 de la noche, pero todo valió la pena”, dijo la fan.

Josie Marcial, fan de Espinoza Paz, viajó desde EU para estar en el concierto del cantautor. Foto: EL UNIVERSAL / Sughey Baños

Una noche especial

Entre anécdotas y tragos de tequila, el cantante sinaloense Espinoza Paz le regaló a sus fans un concierto lleno de éxitos y sorpresas en su concierto de ayer.

Eran las 21:23 horas y con una Arena Ciudad de México a medio llenar la presentación comenzó. Se apagaron las luces del recinto y una rítmica canción se escuchó mientras una banda sinaloense entraba a escena y desde las butacas gritaban frases como “¡Vamos Espinosa!”, “Acá anda pura muchacha bonita”, entre otras cosas.

“Si hay alguien que antes de llegar aquí se peleo con su pareja yo tengo la solución para que arregle eso”, fue lo primero que Espinoza Paz dijo a su público antes de cantar “Al diablo lo nuestro”.

Entonces comenzó un viaje por las historias que dieron origen a canciones que hoy son grandes éxitos como “Ponte en mi lugar” y “No sé”.

“Alguien me dijo una vez, que con tantas canciones debí tener muchas novias, yo le contesté que no, que han sido pocas pero especiales, tanto que hasta me hicieron escribir canciones”, expresó Espinoza para después interpretar “No elegí conocerte”, la cual aseguró que la escribió a la mujer que más quiso.

Temas como “La mushasha shula”, “Cómo duele equivocarse”, “No llega el olvido”, “No le chingues la vida”, “Seremos”, “A veces” y “Lo legal”, fueron cantadas por Espinoza, entre trago y trago de tequila, cuyo vaso llenaba constantemente.

La sorpresa de la noche fue la presencia de Memo Garza, quien fuera voz de La Adictiva, con quien hizo dúo en las canciones “¿Después de ti quién?”, “Te dirán” y “La sonrisa obligatoria”.

Lee también: Adrián Uribe admite solicitud de embargo tras demanda de trabajadores por despido injustificado

“Esta persona que tengo enfrente me dio la primera oportunidad de subir al escenario y sentir la energía de tanta gente, y hoy se repite la historia”, dijo Memo Garza a modo se agradecimiento, pero Espinoza Paz le respondió que el honor era de él y que ojalá siempre se topara con gente talentosa como él.

“Un hombre normal”, “Lo intentamos”, “Porqué la engañé”, “Inolvidable”, “Perdí la pose”, “Mi olvido”, “A lo mejor” y “Contacto cero”, fueron las canciones que la gente interpretó junto a su ídolo.

“Quiero agradecerles por esta noche que me han regalado sin merecerla, pero les digo, disfruten lo que tienen, no lloren por lo que no tienen, si quieren algo luchen por ello, el pero disfruten el proceso porque tal vez sea el ultimo día. Les agradezco el cariño que me dan, un muchacho del pueblo que soñó estar en frente de ustedes”.

Espinoza Paz se despidió con “El último viernes”, de las cerca de ocho mil personas que estuvieron esa noche en el concierto e hincado a la mitad del escenario volvió a agradecer su cariño, se levantó y se fue. La gente le pidió otra canción, pero las luce se prendieron y Espinosa no volvió al escenario.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc