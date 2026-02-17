José José, el "Príncipe de la canción", hubiera cumplido hoy 78 años, y su exesposa y albacea Anel Noreña, lo recordó con un fuerte mensaje en redes sociales, y con una fotografía en la que aparece con José Joel y Marysol, los dos hijos que tuvieron en común.

Anel y José José estuvieron casados durante 15 años, desde mayo de 1976 hasta su divorcio en 1991, durante este tiempo superaron conflictos relacionados con el alcoholismo del cantante, aunque, pese a los altibajos, su vínculo marcó la época dorada del artista.

A pesar de que José José no pasó junto a Anel los últimos días de su vida, pues lo hizo con la cubana Sara Salazar, su última esposa, y su hija Sarita, la actriz y vedette siempre sostuvo que su verdadero amor fue José, a quien le dedicó unas emotivas palabras hoy, en su cumpleaños.

"¡Feliz cumpleaños mi amor! espérame en el cielo, corazón. Dios nos sigue bendiciendo y estamos juntos en familia, recibiendo con mucho cariño y amor este día", escribió junto a una foto con sus dos hijos.

Anel Noreña recuerda a su ex José José con foto junto a sus dos hijos, José Joel y Marysol.

Anel ha contado cómo fue la primera noche que pasó junto a José José, fue durante un viaje a Cozumel, una velada romántica en la que el cantante le dedicó el tema "La noche de los dos".

Se conocieron en 1970. Tras un primer distanciamiento mientras él estuvo casado con Kiki Herrera, retomaron su romance y vivieron juntos como pareja durante aproximadamente cuatro años antes de formalizar su unión.

En una entrevista, José José dijo que la mayor virtud de Anel era su generosidad, misma que aplicaba en casa, con sus dos hijos, y con él mismo.

"La generosidad con la que trata a la gente que quiere, a gente que inclusive no conoce; da todo por su gente, ella es mamá gallina, todos estamos al cobijo de ella; ella es quien lleva la casa, quien lleva la carrera, quien lleva la administración, quien lleva todo", expresó entonces.

Anel, de 81 años, sufrió un infarto cerebral en septiembre de 2025, estaba distanciada con su hija Marysol, sin embargo, esta crisis de salud las acercó, y ahora celebran que la familia de nuevo están junta, así como lo estuvo mientras "El príncipe de la canción" estaba vivo.

José Joel celebra el cumpleaños de su padre José José.

