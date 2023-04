Escucha cómo suena la voz de Anuel AA a capella sin auto-tune

Anuel AA es uno de los cantantes latinos más exitosos y adinerados del momento. Con estilo urbano y propio, ha conquistado a muchísimos seguidores en distintas partes del mundo. Producto de esto su nombre es muy conocido y también ha sido noticia por cómo presume los lujos que se da.

Pero no ha estado exento a las críticas por usar la tecnología para mejorar su calidad de vocal, algo que han utilizado colegas suyos. De hecho, sobre el músico al que lo siguen millones de seguidores en Instagram, han dado esa versión, asegurando que usaba auto-tune para que al ser escuchada la canción, no tuviera problemas y sonara como si la calidad vocal fue óptima.

Sin embargo, Anuel AA no se quedó de brazo cruzados y utilizó la red social de la camarita para grabarse mostrando sus habilidades para el canto, desterrando estos mitos. "Y decían que yo necesitaba auto-tune", mencionó el músico acompañando el video donde canta el fragmento de una canción, a capella, tema sin ayuda de ningún instrumento o música que lo acompañe.

Los comentarios en el feed no tardaron en caerle a Anuel AA y hubo varias reacciones sobre el video que compartió en las redes sociales. Mientras algunos celebraron que haya demostrado que canta bien, otros dudaron de la edición del video. "Lo grabaste 400 veces hasta que te salió no tan mal, pero igual mal amigo, igual mal. En el país de los ciegos el tuerto es el rey; pero el ojo que te queda tiene cataratas", fue uno de los comentarios lapidarios que recibió.

"Bueno, lo real es que este no canta ni los pollitos" le escribieron también a Anuel AA. "Rectifico… necesitas doble auto-tune crack"; "No ¡auto-tune no! Unas cuerdas vocales nuevas", entre otros comentarios desaprobando la iniciativa. El cantante evitó responder mientras transita la separación de Yailin, con quien tuvo una hija hace pocos meses.