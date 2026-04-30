A las tres de la tarde los columpios de "Matilda, el musical" ya se ven en el escenario del Centro Cultural Teatro I y Emilia, Raffaella y Elena corren hacia ellos durante un descanso del ensayo.

En unos minutos volverán a repasar coreografías junto con Eduardo y Carlos... también cantarán, bailarán y luego sorprenderán al público desde el escenario.

Las tres pequeñas alternan, junto con Lara Campos, el personaje de Matilda; los dos chicos dan vida al comelón Bruce en esta popular historia sobre una niña inteligente, valiente y especial, capaz de mover cosas con la mente, aunque en casa casi nadie parezca comprenderla.

“Somos traviesos honestamente, nos divertimos mucho porque todos nos conocemos desde hace casi un año”, cuenta Eduardo.

Hace un año, estos niños llevaban una rutina normal como cualquier escolar, pero ahora, con cerca de tres meses de temporada y funciones junto a estrellas como Jaime Camil, se sienten satisfechos por lo logrado.

Entre los sueños de este quinteto hay una coincidencia: todos quieren seguir actuando. Para Emilia y Eduardo, estar en "Matilda" ya es un sueño hecho realidad; Carlos, como sus amigas y amigos, quiere ir más allá.

Emilia, Carlos, Elena, Eduardo y Rafaella en el escenario en el que se ganan aplausos. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“Mi sueño es ser un actor como Jaime Camil, que ya está en teatros de Broadway, también en películas y series, quiero estar en el top”, dice sin reparo, algo que todos secundan.

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Listos para triunfar

Durante la preparación que recibieron en la academia de Matilda, con clases de actuación, baile, expresión corporal y canto, entre julio y diciembre de 2025, Raffaella aprendió a tener más seguridad y a saber que puede lograr cosas que antes parecían imposibles.

“Me daba mucho miedo no quedar, sentir la tristeza, era algo horrible. Ahora sé que por más miedo que tenga debo confiar en mí, porque si lo hago todo es posible”, dice.

“Hay que hacer las cosas aunque sea con miedo, porque de otra manera nunca sabré qué habría pasado, así que les digo a todos los niños que, si confían y nunca dejan de ser ellos mismos, van a llegar a lugares a los que nunca pensaron que iban a estar”, añade la actriz.

Mientras se columpian los demás, Emilia comenta que a sus 10 años ha aprendido a lidiar con las críticas, sobre todo por ser hija del productor Alejandro Gou, quien hizo posible la llegada de Matilda a México, por lo que entiende que la expectativa sobre ella sea mayor.

“La gente espera más de ti, porque dice: ‘es la hija del productor’, por eso te exiges más. Pero luego mi papá está viendo los ensayos y tengo que hacerlo súper bien, porque ahí ya no es mi papá, es mi productor”, confiesa Emilia.

No es ninguna novata, a su corta edad ya ha estado en varias producciones de su padre como "Jesucristo Superestrella", "José el soñador" y "Vaselina", aunque esta vez la emoción de escuchar la tercera llamada y salir a escena, dice, es muy diferente porque es su primer protagónico.

“Quiero seguir preparándome en el escenario y también me gustaría hacer otras cosas como doblaje, incursionar en la televisión o hacer películas”, asegura.

Entre juegos y sacrificios

Algo en lo que coinciden todos es en que han aprendido a entender los sacrificios: no pasear los fines de semana, perderse cumpleaños de sus amigos o simplemente no quedarse en casa jugando videojuegos, viendo la televisión y comiendo palomitas.

Lo extrañan, sí, pero aseguran que se compensa con la reacción del público, los juegos en pasillos y camerinos y esa sensación de familia que han construido entre todos.

“Cuando estás haciendo algo que te gusta no es pesado, aunque a veces claro que estás cansada después de función. Y descubrí que con trabajo, esfuerzo y práctica puedes lograr cosas que no te imaginas”, expresa Elena.

Hoy, en el Día del Niño, la compañía de Matilda, el musical ofrecerá una función especial con Lara Campos, pero la producción no dejará que la fecha pase de largo para el resto de su elenco infantil.

Por ello, les organizará una fiesta en el CCT I, que contará con juegos, brincolines, rifas y otras sorpresas. Sobre todo, dicen, con mucho amor y reconocimiento para ellos.

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