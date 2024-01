Erika Buenfil pide respeto para su hijo Nicolás, quien fue cuestionado por sus preferencias sexuales

Luego de que la actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás regresaran del viaje que hicieron a Japón, la dupla madre e hijo, que son de los favoritos en TikTok, dieron de qué hablar en redes por un baile que hizo el joven y que generó muchos comentarios sobre su preferencia sexual.

Nicolás aparece bailando un segmento de la película "Saltburn" en un lugar de Japón, despreocupado y muy a su estilo, sin embargo, varios cibernautas lo compararon con el youtuber e influencer Kunno, y lo cuestionaron sobre sus preferencias sexuales, algunos, incluso, aseguraban que le gustan los hombres.

Nico, de 18 años, se dijo sorprendido por la cantidad de críticas que recibió su baile, el cual hizo de una manera muy personal, relacionado con su forma libre de pensar.

“Lo hice a mi estilo, algo muy personal, tal vez lo hice en una forma inusual siendo hombre, siendo hombre hombre haciendo un baile así puede llegar a causar controversia”, consideró.

El hijo de la actriz admitió que muy seguido cuestionan su preferencia sexual debido a que tiene pensamientos muy abiertos, diferentes al promedio de hombres que hay en la Ciudad de México, sin embargo aseguró que es heterosexual, que le gustan las mujeres y desaprobó que en pleno 2024 se asuma que alguien tiene cierta preferencia sexual por un baile o una forma de expresión

“La mayoría de los comentarios estaba dudando de mi preferencia sexual, mi preferencia sexual hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido, es que me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres; esto me pasa muy seguido”, admitió.

Erika Buenfil sale a la defensa de su hijo

A través de un mensaje en redes, Erika Buenfil defendió a su hijo Nicolás luego de que fuera señalado por varios usuarios en redes por el baile que compartió en TikTok y por el que cuestionaron sus preferencias sexuales.

La actriz dejó claro que su hijo era una persona feliz, que va por buen camino y que le gustan las niñas, y pidió respeto.

“Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche”.

Mensaje de Erika Buenfil para apoyar a su hijo Nicolás.

Buenfil terminó borrando su comentario, recibió críticas por salir a defender a su hijo y aclarar que no es homosexual.

"¿Y si fuera homosexual no iría por un buen camino?", cuestionaron a la actriz, quien presume ser una madre sumamente amorosa con su hijo, quien la animó a unirse a TikTok.

