Luis Miguel ha dejado ver que tiene sorpresas para este año y mañana, día de su cumpleaños 53, promete un anuncio que, se infiere, serán las fechas de su gira internacional que incluiría el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Aún estamos en espera pero la que por nada del mundo se va a perder uno de sus conciertos es Erika Buenfil, quien dice que sin duda comprará sus boletos para estar hasta enfrente y ver de cerca de este ídolo con el que alguna vez tuvo amistad. “A primera fila”, expresa la protagonista de la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

Maya Nazor evita responder sobre su ex Santa Fe Klan y Karely

Maya Nazor, expareja del rapero Santa Fe Klan prefiere no reaccionar al beso que el cantante se dio con la influencer Karely Ruiz durante un concierto en Monterrey. Maya y Ángel Quezada, nombre real del rapero, se separaron en diciembre de 2022 después de haber tenido a su hijo Luka, pero ahora él está insinuando tener una relación con Ruiz, por lo que sus seguidores se manifestaron en un Instagram Live, al día siguiente de su concierto, con preguntas sobre el tema. “Nunca había tenido tantas personas en un live y yo sé que es porque quieren que hable de temas controversiales, pero yo nunca he sido así”, advierte Maya, quien estaba siendo vista por 31 mil personas. “De mí siempre se han dicho muchos chismes y yo siempre he tenido las pruebas de lo que en realidad pasa, si yo no salí nunca a defenderme de (ciertos) temas, no voy a hablar de (otros) temas que ya no son míos directamente”, comenta la también influencer.





La influencer y el rapero mexicano sostuvieron una relación y procrearon un hijo juntos. Foto: Instagram





Sin responsables aún por golpiza a Melche

La comunidad artística, particularmente los músicos, está indignada porque, hasta ahora, las autoridades no hay detenido a uno solo responsable de la golpiza a Luis Miguel Melche, el integrante del crew de Ximena Sariñana que fue agredido por unos sujetos al final de la presentación la cantante en la Feria del Caballo de Texcoco el 27 de marzo. Melche perdió el ojo derecho, lo cual, afirman sus compañeros, le cambiará la vida y quizá hasta las oportunidades laborales. Y si bien uno de los organizadores del palenque se ha hecho cargo de los gastos médicos del músico, saben que esto será temporal ¿y después? Así, afirman, se niegan a trabajar.





Luis Miguel Melche, productor musical de Ximena Sariñana, fue hospitalizado luego de recibir una golpiza en la Feria del Caballo, en Texcoco. Fotos: Instagram

