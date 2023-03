Erika Buenfil confiesa que Nicolás invitó a su padre a su fiesta de 18 pero no llegó

A mediados de este mes, Erika Buenfil asombró a su hijo Nicolás con una fiesta fuera de serie, a propósito de que el joven cumplió 18 años, para la que la actriz tiró la casa por la ventana, pues ha dicho que esta celebración fue equiparable a los tradicionales XV años, y hasta reveló que su unigénito se puso en contacto con su padre, a quien invitó para que asistiera a dicho evento, sin embargo este no se presentó y no sólo eso, sino que ni regaló mandó.

La actriz de telenovelas fue captada, la noche de ayer, en un evento organizado por la revista "Marie Claire", en la que se llevó a cabo un encuentro de mujeres, protagonizado por grandes figuras del medio como Kika Edgar, Esmeralda Pimentel, Maca Carriedo y, por supuesto, Erika Buenfil quien se mostró muy accesible con la prensa, a quien le reveló que ahora que acabó las grabaciones de "Perdona nuestros pecados", la telenovela que protagoniza a lado de Jorge Salinas, se puede dar un tiempo de recrearse y disfrutar su tiempo libre.

Erika Buenfil acudió anoche en un evento organizado por la revista Marie Claire, donde se dieron cita distintas figuras del medio. Foto: Instagram

Fue así que la "reina de TikTok" fue cuestionada acerca de la fiesta que organizó para Nicolás, el pasado 12 de marzo, con motivo de que el 2 de febrero su hijo cumplió la mayoría de edad, por lo que tenía en mente obsequiarle un momento inolvidable y aunque la actriz le propuso que salieran de viaje para festejar una fecha tan especial como la de su aniversario, el joven insistió que lo que verdaderamente quería era que se organizara un reventón.

Lee también: Tras asegurar que su separación era real, Eduin Caz y Anahy son vistos juntos en una fiesta

Pese a que la encargada de toda la logística fue Buenfil con la ayuda de su manager, Nicolás intervino en la idea creativa, ya que le contó a su mamá que quería que fuera una fiesta grande y de gala, pues se inspiraron en la alfombra roja de la MET Gala; aunque en principio sólo iban a invitar a 100 invitadas e invitados, la actriz contó -al micrófono de Berenice Ortiz- que terminaron siendo 230 personas las que asistieron, por lo confesó que "se fue como hilo de media" y reconoció que "fue un fiestón".

Erika y Nicolás Buenfil durante el festejo de 18 años del primogénito de la actriz, de quien es muy cercana. Foto: Instagram

También consideró que más que presumir la fiesta en redes sociales, a través de las que le cuestionaron que había gastado mucho dinero, Erika indicó que no fue cuestión de inversión, sino de mucha dedicación para que todo detalle luciera espectacular, pues en otra entrevista dijo que habían conseguido parte de la decoración y los recuerdos para las y los invitados en el centro, precisamente, en la búsqueda de ahorrar dinero.

"Se vio más de lo que era", aceptó.

Y aunque la fiesta fue a propósito del cumpleaños de Nicolás, la actriz confió que fue una celebración que también organizó para ella, pues el aniversario de su hijo también es un recordatorio que ella cumple años de ser madre: "También fue pa´ mí, o sea fue un logro de tener a un hijo ya mayor de edad y presentarlo, ahora sí que no tuve quinceañera, pero tuve a mi deciochoñero", destacó.

Erika Buenfil tuvo a Nicolás, su primogénito, el 2 de febrero de 2005. Foto: Instagram

Lee también: En 32 años, Maxine Woodside nunca entregó un contrato laboral a Ana María Alvarado

Cuando se le preguntó si el padre de Nicolás se había involucrado en la financiación de la fiesta, la actriz respondió que, gracias a Dios, contaba con un trabajo que le permitió pagar todos los gastos, sin la necesidad de pedir la ayuda de nadie. "Nadie me ayudó, hay mucha mamá".

Lo único en que ahondó fue que su hijo sí invitó a su padre, sin embargo, no tiene conocimiento de qué fue lo que su progenitor le contestó, pues aclaró que ella no tiene ninguna comunicación con él. "Sí invitamos a su papá, no sé que le contestó a Nicolás".

Además, dijo que aunque el padre de Nicolás sí le mandó un mensaje de felicitación, no mando ningún obsequio.

Finalmente, contó cómo se la pasó en el concierto de Billie Eilish, al que acompañó a su hijo, día que denominó como toda una aventura, pues estuvo haciendo fila para encontrar la mejor vista al escenario desde las 13:00 horas y, a lo largo de toda la espera, tuvo que correr, hacer filas de horas, aguantar la granizada, mojarse los pies y hasta "dos tequilitas" se echó.

Erika Buenfil acompañó a su hijo, Nicolás, al concierto de Billie Eilish que tuvo que ser cancelado por la granizada que cayó en la CDMX. Foto: Instagram

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc