Steven LaBrie ha recorrido con el cuarteto Il Divo casi todo el mundo. El barítono mexico-estadounidense lamenta de que la situación actual en Estados Unidos sea tan complicada para los migrantes, en especial para latinoamericanos.

“Todo siempre ha sido difícil para los mexicanos, para mí, siendo mexicano, y siendo homosexual, es algo que la gente siempre dice que tengo que cambiar, que tengo que esconder esa parte de mí, yo les respondo que no, que es importante hacer brillar esas partes porque mi cultura es mexicana, y yo soy así, y el puente entre el odio y el amor es la música”, asegura.

El cantante considera que la música es un elemento de unión entre la gente, más allá de fronteras y del asedio por parte de las autoridades estadounidenses.

“La gente puede aprender muchas cosas al escuchar una canción, de estar entre un público mezclado de latinos, mexicanos, estadounidense, disfrutar una canción que habla de la cultura mexicana es mostrar que a lo mejor no somos tan diferentes, porque nos gustan las mismas cosas”, dice.

LaBrie lamenta que los mexicanos indocumentados que viven en el vecino país lo hagan de manera casi oculta, por temor a ser repatriados por agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

“No sé qué pensar de eso, solo sé que no va a durar toda la vida, la gente mexicana es la más fuerte de todo el mundo, van a seguir adelante, van a seguir con fuerza, con fe y con mucho valor”, afirma.

Steven LaBrie lanzó recientemente “El triste”, primer sencillo como solista, tema emblemático para la cultura mexicana que confirma, no es fácil de interpretar.

“La canción es muy difícil, no para, sigues cantando y sosteniendo tonos, todo el tiempo con mucha emoción, ese es el reto, pero nunca he sentido miedo de hacer algo difícil”, dice el barítono.

Al grabar el tema se propuso respetar la canción, el arreglo original, la composición de Roberto Cantoral y la versión original de José José, lejos de imitar a nadie.

“Es respetar la versión original de la canción, pero también imprimirle mi toque original, creo que puedo agregar algo interesante al tema porque no me puedo cambiar tanto para cantar un estilo de música diferente. Es una canción muy poderosa y por eso, con una voz lírica se puede lograr una buena mezcla”, asegura.

En su camino en solitario LaBrie cuenta con el apoyo de sus compañeros de Il Divo, además ya prepara más temas para esta etapa de su vida musical, como “Ya lo sé que tú te vas”, de Juan Gabriel.

“Voy a seguir con mis compañeros de Il Divo, cantamos juntos y disfrutamos todos los días en el escenario, están muy orgullosos y felices por mí. Il Divo tiene una buena relación con México y con Latinoamérica y ya estamos pensando cantar más música mexicana juntos”, dice.