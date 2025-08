La estrella de K-dramas, Song Young-kyu, fue encontrado sin vida en la ciudad de Yongin, en Corea del sur.

La muerte del actor de 55 años ha conmocionado a la industria del entretenimiento, en especial por las extrañas circunstancias que rodean su fallecimiento.

Y es que, según información de la agencia Yonhap, el cuerpo de Young-kyu fue hallado la mañana de este lunes 4 de agosto al interior de un auto. No se encontraron signos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, fue una persona cercana al actor quien notificó a las autoridades del deceso, y, aunque se desconocen las causas de la muerte, ya han descartado que se trate de un suicidio.

El departamento de policía ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

En meses recientes, Song se vio envuelto en el escándalo pues fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Este incidente provocó la revocación de su licencia y su salida de la obra teatral "Shakespeare in Love". Además, su participación en las series "The Winning Try" y "The Defects" fue reducida.

¿Quién era Song Young-kyu?

Nacido en 1970, Song debutó en el teatro infantil en 1994 y participó en más de 50 obras, series y películas a lo largo de su carrera.

Es recordado por su papel como el capitán Choi en la cinta "Extreme Job", una de las más taquilleras en la historia del cine surcoreano.

Además, formó parte de producciones populares como Hot "Narco-Saints" y "Big Bet", y colaboró con V de BTS en algunos proyectos recientes.

Su inesperada muerte ha conmocionado a la industria y a sus cientos de fans, quienes le dedicaron unas últimas palabras a través de las redes sociales.

