En algún momento del episodio uno de Valiendo madres, el personaje de Paloma dice que las mujeres deben cumplir con muchos roles a la vez y, además, hacerlo bien: ser madre, amiga, esposa y novia, siempre con una sonrisa.

Cuando la actriz Marcela Guirado, quien la interpreta, recuerda el punto, rápidamente aclara el verdadero trasfondo de esa escena.

“No sólo es complicado, sino que es imposible de ejecutar, las mujeres cargamos con muchos mandatos sociales proyectados, muchos silenciosos, y es importante cuestionar eso”, expresa Guirado.

Con esto último como premisa se creó la serie de comedia Valiendo madres, ya disponible en la plataforma Prime Video, en la cual cuatro mujeres muestran distintas maternidades, problemas con sus parejas (alguno que otro infiel) e, incluso, en momentos íntimos de sus vidas y en sus crisis laborales.

“El gran conflicto de mi personaje es que intenta ser exitosa al mismo tiempo en todo y termina descuidando una de las cosas más importantes de la vida que es su familia y su matrimonio”, apunta la actriz conocida por las series Cómo sobrevivir soltero y Soy tu fan.

Verónica Bravo (Backdoor), Paola Fernández (La Doña) y la española Lidia San José (Paquita Salas) encabezan el reparto, en el que también están José María de Tavira (Arráncame la vida), Luis Felipe Tovar (El callejón de los milagros) y Axel Ricco (Corona de lágrimas).

“Como personas muchas veces no falta comunicación de pareja, aquí no sólo es por el marido infame que tiene, aquí ella deja de lado la búsqueda de sus sueños y ya se verá su propio placer”, dice Bravo acerca de su papel.

Valiendo madres es dirigida por Carla González Vargas (Luis Miguel, la serie), Lorena Padilla (Martínez) y Javier Solar (Súbete a mi moto).

Los niños son parte fundamental de la historia, algo que en su vida personal sabe Lidia, pues ella fue niña actriz en su país natal.

“Lo importante es que actuar sea el sueño de ellos, no de los papás o mamás”, advierte la actriz. “Es hablar aquí en la serie de las otras maternidades, algo que se habla poco porque es tabú. Al final el personaje no sueña con ser madre, al final le toca serlo y lo hace como puede, pero no tiene altas expectativas en ello, sino que le preocupa más buscar su propia identidad”, refiere.

A lo largo de los siete episodios que la conforman, las redes sociales también están representadas con el trabajo de Fernández, cuyo personaje las utiliza como medio de trabajo y emprendimiento.

“En lo personal me da mucha vergüenza hablar en Instagram, para mí es una línea muy delgada porque se ha visto a padres de familia adictos al celular al punto de no hacerle caso a los niños. El personaje usa las redes con horarios, pero si puede ser peligroso”, expresa.