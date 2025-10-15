Morelia.— Un día sonó el teléfono de la iztapalapense Selma Cervantes y, del otro lado del auricular, una voz femenina le preguntó si podía invitar a Paulina Rubio para trabajar conjuntamente en un proyecto.

Su interlocutora era Cyndi Lauper, la estadounidense intérprete de los famosos temas “Girls just want to have fun” y “True colors”, a quien Selma acababa de conocer y con quien llevaba tiempo hablando sobre un cortometraje.

“De inmediato respondí que sí”, recuerda la realizadora.

El resultado de la dupla Lauper y Rubio se sabrá hoy cuando, en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, habrá una función especial del cortometraje Lucky, lucky Yume, de Cervantes.

El corto de poco más de nueve minutos sigue a una madre soltera (Mayra Batalla) que de pronto es cuestionada por su pequeña hija (Michelle Martínez Hernández) de si viven en la pobreza, porque en su hogar no tienen ventanas.

La producción es encabezada por David Thornton, esposo de Cyndi y autor original de la historia; Jim Stark (Mysteri train) y Nicolás Celis (ROMA) con Pimienta Films.

“Las limitaciones que tiene esta madre soltera de recursos no limitan que esta niña conozca el afecto y el amor; es como cuando tus papás te esconden los desafíos que tuvieron; creces y te das cuenta lo que hicieron por ti”, comenta Cervantes.

La egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC/UNAM) se unió al proyecto por invitación de Stark, quien había visto su corto Chica de fábrica, protagonizado por Yalitza Aparicio y que ella misma había hecho con sus propios recursos.

Cuando aceptó, le pidieron que mexicanizara la historia que inicialmente se desarrolla en Japón. Des pués vinieron llamadas con Cyndi, una de ellas con la pregunta de si le gustaría que estuviera Rubio.

Las cantantes se habían conocido en 2017 durante el evento Cyndi & Friends, a favor de chicos indigentes de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero.

En esa ocasión interpretaron justo la icónica ochentera de “Girls just want to have fun”, que Rubio presumió en sus redes sociales,

“Desde la primera comunicación con Cyndi se notó la empatía. Me preguntaba qué pensaba de la letra y yo le decía que la historia era de una madre soltera que da todo por su hija, y compuso algo en español. Un día me llamó y me dijo ‘¿quieres que esté Paulina Rubio?, ¿puedo invitar a Paulina Rubio?’”, cuenta.

Fueron unas 10 llamadas que sostuvo con Cyndi para la canción.

En una ocasión le pidió a Selma que le tradujera lo que había compuesto Paulina, para saber si estaban con la misma idea.

Lucky, lucky Yume comenzará ahora un recorrido festivalero.