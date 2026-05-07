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Fue una semana de confrontación para y su exesposo, , quienes se reencontraron por la audiencia que esclarecerá cuál de los dos se quedará a cargo de, el hijo que comparten y, entre las últimas declaraciones de "Colate", este afirmó que la cantante llegó a golpearlo, cuando aún estaban casados.

"Ventaneando" emitió parte del último testimonio que "Colate" hizo frente a la jueza Marlene Hernández, mientras respondía a las preguntas de Sandra Hoyos, la abogada de Paulina, quien lo cuestionó acerca de uno de sus dichos, plasmado en la demanda, a través de los que afirma que su ex lo agredió físicamente.

La abogada le preguntó que, si había sido golpeado por la cantante, por qué no la denunció antes.

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A lo que el español contestó que fue porque no quería que se convirtiera en una situación mediática, especialmente, porque se trata de la madre de su hijo, por lo que quería mantener el asunto con sumo hermetismo, pero las condiciones actuales lo habían orillado a hablar.

"Fue algo que nunca había ocurrido antes, ella es la mdre de nuestro hijo y yo no quería ponerlo en un reporte y, mucho menos, que fuera público".

Hoyos lo cuestionó acerca de si contaba con alguna pruebla que comprobase lo que decía y, aunque en principio, Vallejo-Nájera contestó que no, luego reconsideró y expresó que no tenía cómo documentarlo en ese momento, pero que sí podría demostrarlo.

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Especificó que el presunto episodio habría tenido lugar cuando aún seguían juntos y que, su primera reacción, fue la perplejidad y, posteriormente, el deseo de arreglar las cosas de forma privada.

"Estamos hablando de hace muchos años, ¿tengo evidencia de su violencia hacía mí?, sí, pero no la tengo aquí, (en ese momento) yo no quería, como lo dije antes, que ocurriera esto y nunca la denuncié, no sé cómo explicarlo, me lo guardé para mí mismo, nunca me había golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte, ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada", explicó.

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