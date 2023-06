Emma Watson confirma el top más en tendencia de 2023

Emma Watson es una actriz que supo maravillar a propios y extraños con su papel de Hermione Granger en la mítica saga de Harry Potter.

Lo cierto es que en la actualidad esta también modelo y activista británica de 33 años en estos momentos se encuentra alejada de la actuación y busca su propio camino detrás de cámara, dirigió una campaña para la marca Prada y más recientemente el lanzamiento de una ginebra en conjunto con su hermano, que según ellos, sabe a nostalgia.

En su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 71 millones de seguidores, esta joven deslumbra con sus increíbles producciones fotográficas, que la tienen como protagonista o como realizadora también.

Emma Watson. Fuente: Instagram @emmawatson

Emma Watson se transforma en sinónimo de moda con sus posteos

Emma Watson sorprendió en las últimas horas con un posteo que sorprendió a todos, al colocarse como una de las artistas mejor vestidas de la farándula.

"Never the same, always myself (Nunca lo mismo, siempre yo misma)", fue el mensaje que Emma Watson colocó en su último post que cosechó más de 2 millones de likes en muy poco tiempo.

Emma Watson. Fuente: Instagram @emmawatson

La reconocida actriz de la saga de Harry Potter se ha destacado durante los últimos años por ser un icono de la moda y en esta ocasión no se quedó atrás con la combinación de colores y prendas. La actriz de 33 años posó con un bandeau de color negro y una falda naranja de tela raso. Además, decidió combinar las dichas prendas con unos sandalias blancas de tacón y un pequeño bolso negro que combina con el top. Por otro lado, la modelo utilizó maquillaje muy natural y el pelo suelto con efecto mojado.

Emma Watson. Fuente: Instagram @emmawatson

Además, acompañó este look con otras fotografías donde se la observó con accesorios XL y una campera de cuero color negra.