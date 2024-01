Emma Stone: las 5 películas icónicas de la actriz de "Poor things"

Emma Stone está conquistando al público y a la critica especializada gracias a su nuevo personaje de Bella, de la película "Poor things" ("Pobres criaturas"), no por nada se hizo acreedora a un Globo de Oro como Mejor Actriz de Musical y Comedia; pero no es el único papel que ha dejado de manifiesto su talento y carisma.

1.- "Zombieland" (2009): a esta chica las historias comunes no le van, aquí interpreta a Wichita, una estafadora que viaja con su hermanita Little Rock hacia un parque de diversiones, pero no están en un mundo normal, ellas son sobrevivientes de un cataclismo zombie y en el camino se topan con un una pareja de chicos que poco a poco se convertien en su familia en esta aventura enloquecida. Aquí comparte créditos con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin.

2.- "Se dice de mí" (2010): se trata de un clásico de la cinematografía para adolescentes, en él Emma interpreta a Olive Penderghast, una estudiante de secundaria que le miente a su mejor amiga, al decirle que tuvo una cita con un chico universitario y perdió su virginidad, el suceso se da a conocer y Olive comienza a ser tachada como una prostituta escolar, pero ella no intenta desmentirlo pero sí hace rabiar a sus detractores, cuando se compra lencería y cose en ella una letra A en rojo, como la protagonista de la novela La letra escarlata. Este papel le valio una nominación a los Globos de Oro y a los Premios BAFTA.

3.- "Historias cruzadas" (2011): no todo ha sido comedia en el historial se Stone, también ha realizado papeles dramáticos con un profundo mensaje, aquí interpreta a Eugenia "Skeeter" Phelan, una joven periodista recién egresada de la universidad que regresa a casa en Jackson, Misisipi; donde se topa con una realidad llena de racismo y discriminación para la mujeres de color que son empleadas domésticas, así que escribe un artículo que hacer arder a la sociedad conservadora de los 60. Emma protagonizó esta historia junto a Viola Davis ganadora el Oscar a Mejor Actriz por esta película.

FOTOS: Archivo

4.- "El sorprendente hombre araña (2012)" y "El sorprendente hombre araña 2: la amenaza de Electro" (2014): esta fue una incursión muy afortunada en el universo de los superhéroes, en esta nueva saga sobre el arácnido Emma interpreta a Gwen Stacy, el amor de juventud de Peter Parker, quien además se convierte en la única persona que sabe la verdadera identidad de Spider-Man hasta el momento, lo que la lleva a un trágico desenlace. Tanto Emma como Andrew Garfield se llevaron buenas críticas por su trabajo en esta versión de Spider-Man, ella se hizo de un Kids' Choice Awards como Mejor Actriz en 2015.

5.- "La La Land" (2016): este fue su paso al nivel de superestrella para Stone, ya que además de obtener muy buenas críticas, le dio su primer Oscar como Mejor Actriz. Con experiencias propias y otras prestadas, por decirlo de alguna forma, creó el personaje de Mía, una chica aspirante a actriz, que tiene un encuentro crucial con Sebastian, un músico de jazz cuyo sueño es tener su propio club, pero ambos deberán pasar muchas vicisitudes para alcanzar sus metas y en el camino pierden el amor.

Plus 6.- "Cruella" (2021): Emma hizo toda una creación de este personaje que fuera creado por Disney en 1961 y después inmortalizado por Glenn Close en 1996, en su versión real action; en esta ocasión Stone mostró las dos caras de una misma mujer encarnada en Estella, una aspirante a diseñadora de modas, que después de sufrir un revés por parte de la mujer que admiraba, se desdobla en la salvaje y tempestiva Cruella, para fraguar su venganza. Gracias a esta interpretación Emma recibió su sexta nominación a los Globos de Oro.

