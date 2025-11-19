Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Sídney (Australia), 19 nov (EFE).- El ha emprendido acciones legales contra la marca australiana de , alegando que el nombre de la empresa genera una falsa asociación con su "alter ego", , confirmó la compañía este miércoles a EFE .

Según documentos legales presentados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, -nombre real del artista- solicitó la cancelación de la marca registrada otorgada a la firma australiana, mientras la legislación estadounidense exige que la empresa responda a la petición en el plazo de una semana.}

"Swim Shady es una empresa australiana local que nació del deseo de producir sombrillas y otros artículos elegantes y eficaces para protegerse del intenso sol australiano. Defenderemos nuestra valiosa propiedad intelectual", declaró a EFE un portavoz de la empresa que no quiso dar más detalles sobre el proceso, ya que el caso se encuentra en manos de la Justicia.

Swin Shady, marca australiana de productos de playa. Foto: Instagram, vía @swimshadyhp

El conflicto pone de relieve un patrón reciente de acciones legales de Eminem contra marcas que contienen la palabra Shady, aunque Swim Shady y el artista operan en distintos sectores.

Swim Shady, con sede en Sídney (Australia) y que originalmente comenzó bajo el nombre Slim Shade, se lanzó oficialmente en diciembre de 2024 con una línea de productos de playa, incluyendo sombrillas portátiles y bolsas de protección solar.

La firma solicitó la marca en Australia en marzo de 2024 y el equipo de Eminem presentó su oposición en octubre del mismo año, semanas antes del lanzamiento oficial.

A comienzos de 2025, Swim Shady solicitó la protección de su marca en EE.UU., lo cual fue aprobado antes de que el equipo legal de Eminem presentara su oposición, en un segundo proceso legal.

Eminem, que saltó a la fama en los años 2000, utiliza frecuentemente Slim Shady como su 'alter ego' y uno de sus éxitos más conocidos es "The Real Slim Shady", cuya letra dice que "todos le imitan".

La batalla legal entre Eminem y Swim Shady llega después de que la artista también estadoundiense Katy Perry acudiera a los tribunales acusada de haber infringido la marca registrada de la diseñadora australiana Katie Perry.

Katie Perry vendía ropa bajo su nombre de nacimiento y había acusado a la cantante de 'California Gurls' de infringir su marca al comercializar productos durante su gira por Australia en 2014.

