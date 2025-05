Fernando Colunga vive una de las etapas más bellas, la de ser papá, y aunque el actor de 59 años es muy cuidadoso y discreto con su vida personal, el productor Juan Osorio, con quien actualmente trabajo en la telenovela "Amanecer", confirmó que el actor comparte esa felicidad con Blanca Soto.

Blanca Soto y Fernando Colunga trabajaron juntos en la telenovela "Porque el amor manda", producida por Juan Osorio para Televisa en el 2012, desde entonces se habría dado el chispazo del amor entre ambos.

Aunque circulan algunos videos de ambos juntos en aeropuertos o en las calles de Miami, ninguno de los dos ha hablado sobre su relación, y es que Soto, al igual que Colunga piensa que la vida privada es sagrada y la mantiene alejada de lo público, así lo explicó en una entrevista en 2020.

"Decidí que cuando encuentras a la persona indicada, cuando eres feliz y estás tan contento, hay una magia, hay algo maravilloso entre esa persona y tú que no se debe compartir, yo prefiero mantener mi trabajo público, pero mi vida personal la reservo", expresó.

Blanca Soto y Fernando Colunga en "Porque el amor manda". Foto: Especial.

Lee también: Paternidad le cambió la vida a Fernando Colunga, confirma Juan Osorio; revela que el actor está enamorado

¿Quién es Blanca Soto, el amor de Fernando Colunga?

Blanca Soto nació en Monterrey, Nuevo León el 5 de enero de 1979, es amante del diseño gráfico y de la fotografía, su paso por el mundo del modelaje la llevó a participar en Nuestra Belleza México, Nuestra Belleza Mundo México y representar a México en el certamen de Miss Mundo 1997.

Apareció en varios videos musicales, entre ellos "Nunca te olvidaré" de Enrique Iglesias (1998) y "Must be doin’ somethin’ right" de Billy Currington (2005.

La modelo, actriz y fotógrafa Blanca Soto nació en Monterrey, Nuevo León, el 5 de enero de 1979.

Ama ser productora ejecutiva, e incursionó en la actuación para vencer la timidez que ha reconocido tener al momento de estar frente a una cámara.

En cine suma actuaciones en "Divina confusión" (2008), "Deep in the Valley" (2009), "Dinner for Schmucks" (2010) y "Regresa" (2010); en telenovelas ha actuado en "Eva Luna", "El Talismán" (2012) y "Porque el amor manda".

Lee también: Fernando Colunga se estrena como papá entre total hermetismo, el sello de su vida personal

En 2014 firmó contrato de exclusividad con Telemundo para protagonizar la serie "Señora Acero" y en 2019 "No te puedes esconder".

En 2007, Soto se casó con el actor estadounidense Jack Hartnett, conocido por su papel en "Hitch: Especialista En Seducción" (2005) y "La vida blanca" (2007).

Fue en marzo de 2024 cuando circuló fuerte la versión de que había nacido el bebé de Blanca Soto y Fernando Colunga; ahora, más de un año después, Juan Osorio confirma lo feliz que está la pareja y el buen momento que vive Colunga tras la felicidad de ser papá.

"Habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé; Blanca creo que es la persona ideal para compartir su vida", opinó el productor.

rad