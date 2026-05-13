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En casa de Roberto Gómez Fernández vienen semanas de paz. La razón: el América, equipo del productor e hijo de Chespirito, quedó eliminado del torneo, mientras que el Cruz Azul de su esposa, Krystel Padilla, sigue vivo.

La posibilidad de una final entre ambos desapareció y con ello también los “pleitos” futboleros que, según el propio Gómez Fernández, ya habían provocado tensiones en torneos pasados cuando las Águilas derrotaban a La Máquina. Él mismo bromea con que la guerra en pareja puede ponerse complicada… aunque al final “solo sea futbol”. O eso dicen todos antes del siguiente torneo.

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Mr. Doctor receta ciencia… y le cae a Rubén Albarrán

El doctor e influencer Mr. Doctor decidió responderle directo a Rubén Albarrán luego de que el músico asegurara que el VIH “es un invento”. A través de un video, el creador de contenido desarmó varias teorías conspirativas y explicó conceptos como las relaciones serodiscordantes, el tratamiento antirretroviral y la frase “indetectable es igual a intransmisible”.

También recordó que figuras públicas deberían medir el impacto de ciertos mensajes, sobre todo en temas donde todavía existen muchos estigmas. La respuesta se viralizó rápido y dividió opiniones: unos defendieron hablar con información médica y otros aprovecharon para revivir viejas polémicas alrededor del vocalista de Café Tacvba.

Mr. Doctor. Foto: Redes sociales
Mr. Doctor. Foto: Redes sociales

Carolina Miranda presume anillo… y Juan Felipe aguanta la alfombra

Carolina Miranda no ocultó su felicidad durante los Premios PLATINO. La protagonista de "Perfil" falso llegó acompañada de su prometido, el actor Juan Felipe Samper, y durante toda la alfombra azul dejó claro que la boda ya va en serio.

La actriz presumía orgullosa el anillo cada vez que alguien le preguntaba y repetía que ya era momento de formalizar. Ambos recibieron felicitaciones de colegas mexicanos que coincidieron en Xcaret para el evento.

Él, mientras tanto, tuvo que aguantar que casi nadie le preguntara por su carrera profesional. Toda la atención estaba puesta en el romance, el anillo… y la futura boda.

Carolina Miranda la estrella de "Perfil Falso". Fuente: Instagram @caromirandaof
Carolina Miranda la estrella de "Perfil Falso". Fuente: Instagram @caromirandaof

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