Eleazar Gómez y Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma, ya tienen fecha para la boda

Las acusaciones de violencia que llevaron al actor Eleazar Gómez a prisión en 2020, a raíz de la denuncia presentada por su entonces pareja, Tefi Valenzuela, parecen haber quedado en el pasado. En la actualidad, el famoso se encuentra plenamente enamorado y feliz junto a la conductora de televisión Jeni de la Vega, con quien tiene planes de casarse en un futuro cercano.

La pareja se conoció en 2022 en una alfombra roja a la que acudieron gracias a amigos en común. En una entrevista con “TV y Novelas”, de la Vega relató que ella fue quien se interesó primero en Gómez, y tras el evento, se agregaron en Instagram y comenzaron a intercambiar mensajes.

Desde entonces, la joven asegura que el también ex de Danna Paola la ha tratado “como una reina” y no ha mostrado una conducta que la haga sentir incómoda.

Lee también: Netflix tiene la película más subida de tono que tienes que ver lejos de tus hijos

No obstante, a pesar de que ella habla de manera positiva sobre su relación, es importante señalar que la pareja ha estado envuelta en polémica debido al historial controvertido del actor. Hace apenas un mes, salió a la luz un video en el que se puede ver a Danna, quien mantuvo un amorió de seis años con Eleazar, involucrada en una pelea con él.

Fotos: Instagram Danna Paola y Eleazar Gómez.

La Boda en el Horizonte

Jeni de la Vega, quien también es influencer, fue entrevistada por el programa “Chisme no like”, donde volvió a confirmar su compromiso con Eleazar y dio algunos detalles de su fecha especial. Reveló que se casarán a principios de 2024 en la Ciudad de México porque tienen planes de celebrar en grande.

Durante la charla, la controversia en torno a su prometido fue recordada, y cuestionaron por qué cree que su matrimonio será diferente y no será víctima de violencia por parte de este, a lo que respondió: “Yo he convivido con él 24/7 y hemos estado también en distintos ámbitos trabajando. Yo nunca he visto a Eleazar enojado conmigo ni con las demás personas. Veo cómo trata a su mamá y su hermana”.

Lee también: Mira cómo luce hoy el actor que interpretó a ‘Ivar, el Deshuesado’ a sus 29 años

Sin embargo, reconoció que su pasado lo acompañará siempre: “Sé que es algo que sigue pagando porque es algo que él nunca se va a poder quitar, son consecuencias de sus actos”, agregó.

¿ Peso Pluma reaccionó al compromiso de Jeni?

De la Vega explicó que desde el fin de su relación con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ya no han tenido contacto. “Lo que se vivió ya pasó, y yo tengo bonitos recuerdos de él, pero es un tema que en mi vida ya no existe”, comentó.

Lee también: La película en HBO Max con casi puntaje perfecto que debes ver por lo menos una vez en la vida

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.