Celebridades mundiales de la moda se unieron el viernes por la mañana al gran público para despedir al icónico diseñador Valentino en su funeral en Roma, en la céntrica Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires.

Grandes nombres de la moda, como los diseñadores Tom Ford y Donatella Versace, junto con la legendaria figura de la revista Vogue, Anna Wintour, asistieron al funeral, al igual que estrellas de Hollywood como Anne Hathaway.

Fans y admiradores se congregaron frente a la iglesia, algunos vestidos de rojo o con accesorios rojos en un último homenaje al característico color del diseñador.

Anne Hathaway sale del funeral del diseñador de moda Valentino Garavani en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Roma. Foto: AP/Andrew Medichini.

Valentino Garavani, que falleció el lunes a los 93 años en su residencia en Roma, fue adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts o la reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que siempre las hacía lucir y sentirse mejor.

Cientos de personas pasaron por la capilla ardiente para presentar sus respetos al “último emperador” de la moda italiana. Siempre mantuvo su atelier en Roma, aunque presentaba casi todas sus colecciones en París.

Donatella Versace llega al funeral del diseñador de moda Valentino Garavani en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Roma. Foto: AP/Andrew Medichini.

Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, notablemente en 2001, cuando Roberts usó una columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla de mejor actriz. Cate Blanchett también vistió Valentino —un modelo de un solo hombro en seda amarillo mantequilla— cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2005.

