Arturo López Gavito ha merecido con creces el apodo de El juez de hierro, conocido por su carácter implacable y sus críticas mordaces a lo largo de los años en el programa La academia.

Su estilo ha marcado profundamente a varias generaciones de concursantes, como el icónico momento en que le dijo a Jolette, de la cuarta generación: “Eres lo peor de La academia”, provocando controversia en su momento.

Sin embargo, reconoce que el tiempo ha suavizado su temperamento, y ahora, el exejecutivo musical admite haber transformado ese rol rígido por uno más orientado a la mentoría.

En lugar de sólo evaluarlos severamente, asegura que hoy se enfoca en guiar los pasos de los jóvenes talentos, buscando su crecimiento personal y artístico.

“Se me reta como crítico a cambiar un poco mi papel; me he convertido en un mentor para estas generaciones”, reconoce en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Nosotros, como veteranos —junto con Lolita Cortés—, tenemos la misión de hacer respetado el panel. No creo que generar polémica sea beneficioso; al contrario, debemos vernos unidos y fuertes para que los alumnos puedan aprovechar nuestros puntos.”

Asegura que ser juez durante casi dos décadas lo ha llevado a refinar su estilo, aprendiendo a ser más sensible y claro en sus comentarios. Hoy su objetivo es que los participantes se esmeren en convertirse en mejores artistas.

“El rating proviene de dos vías: la polémica o el desempeño artístico, y yo siempre voy a favorecer esto último”, asegura, describiéndose como una persona extremadamente autoexigente.

Al evaluar a los concursantes cada domingo, considera varios aspectos cruciales: la ejecución vocal, el desempeño escénico, la actitud y la autoestima.

“Un artista se proyecta desde lo que nace en su interior. Si se quiere a sí mismo, puede fluir con seguridad; si no, sólo será alguien más cantando”, dice.

En esta nueva edición de La academia 2024, el critico se enfrenta además a una realidad completamente distinta, marcada por una revolución en la música y el consumo del entretenimiento en todo el mundo.

“Las cosas han cambiado. El pop en México ahora es la música regional, los corridos tumbados y su fusión con géneros urbanos. Hace 20 años la televisión reinaba el entretenimiento; hoy todo se ha pulverizado con las redes sociales y las plataformas de streaming”, detalla Gavito.