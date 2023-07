El rotundo cambio físico del niño que interpretó a “Gansito” en “Mi corazón es tuyo”

“Mi corazón es tuyo” es una de las telenovelas más recodadas de la televisión mexicana. Salió al aire en 2014 y desde entonces son muchas las personas que recuerdan la historia que se puso al aire en el Canal de las Estrellas y que hasta la actualidad las repercusiones acompañan a los actores del reparto.

Diego Escalona posando. Fuente: Instagram @diegoescalonaoficial

La telenovela fue producida por Juan Osorio para Televisa y se trató de una adaptación de la serie española “Ana y los 7”. Entre sus personajes muchos recuerdan al pequeño “Mauricio González” más conocido como “Gansito” e interpretado por el actor Diego Escalona cuando apenas tenía 4 años de edad.

El rotundo cambio físico de “Gansito”

En la telenovela “Mi corazón es tuyo” el niño que interpretaba a “Gansito” era Diego Escalona quien hacía del hijo del personaje interpretado por el actor Juan Pablo Gil. El personaje despertó tanto cariño en la audiencia que hasta el día de hoy hay quienes lo recuerdan y le dejan mensajes muy cariñosos al joven actor en sus redes sociales.

Diego Escalona ya tiene 12 años y es todo un adolescente. Su paso por “Mi corazón es tuyo” no ha sido el único ante las cámaras ya que su nombre formó parte de los elencos “La doña”, “Yago”, “La piloto”, “A que no me dejas” y “Mujeres de negro”, por lo que su trayectoria ya es bastante amplia y su profesión parece no tener techo.

En su cuenta de Instagram, Diego Escalona acumula más de 173 mil seguidores y recientemente compartió una fotografía de cuando se puso en la piel de “Gansito”. El paso del tiempo ha cambiado su fisonomía pero aún mantiene algunos rasgos que recuerdan a ese pequeño niño que se adueñaba de los sentimientos de los espectadores de “Mi corazón es tuyo”.